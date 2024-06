Gerüchte über Wechsel zum FC Bayern München: Chris Führich lässt Verbleib beim VfB Stuttgart offen

Dank seiner starken Saison hat sich Führich in die Notizbücher zahlreicher Klubs gespielt, neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur interessiert sein. Wo er in der kommenden Saison spielen wird, weiß er allerdings selbst noch nicht.

"Darüber mache ich mir nicht viele Gedanken. Ich konzentriere mich auf die EM und lenke immer alles zu meinem Management", so Führich bei Sky angesprochen auf seine Zukunft. "Ich will mich damit nicht beschäftigen. Für mich ist es wichtig, dass ich auf dem Platz stehe und genieße."

Der Vertrag von Führich bei den Schwaben läuft noch bis 2028, dank einer Ausstiegsklausel soll er den Klub für eine Summe von 30 Millionen Euro allerdings vorzeitig verlassen können. Laut kicker tendiere Führich zu seinem Bayern-Wechsel, doch ein Verbleib beim VfB ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

"Ja!", entgegnete er entschlossen auf die Frage, ob eine weitere Saison in Stuttgart für ihn vorstellbar sei. "Was wir dieses Jahr erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes - für den Verein und für die Fans. Also ja, natürlich! Warum sollte es nicht vorstellbar sein?"