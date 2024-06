BVB, News und Gerüchte: Eine Minute zu spät! Borussia Dortmund kassiert üppige Geldstrafe - Poker mit Paris Brunner geht in die nächste Runde

© getty

BVB, Gerücht: Poker mit Paris Brunner geht in die nächste Runde

Im Vertragspoker zwischen Paris Brunner und Borussia Dortmund gibt es offenbar Fortschritte. Doch auch ein Problem soll noch bestehen.

Wie die Sport Bild berichtet, sind die verhärteten Fronten inzwischen etwas aufgeweicht. Demnach hätten sich beide Parteien beim Gehalt für das 18-jährige Talent angenähert.

Brunner soll ein neues Angebot vorliegen haben, welches ihm künftig 40.000 Euro im Monat einbringen würde. Das Entgegenkommen des BVB soll die Familie zufriedenstellen, heißt es in dem Bericht.

Allerdings müsse zunächst noch die Perspektive Brunners geklärt werden. Dieser wolle auf schnellstem Wege in die Bundesliga. Dortmund hingegen weigere sich, eine Garantie auszusprechen. Der Stürmer soll immerhin an der Asien-Reise des Champions-League-Finalisten im Rahmen der Sommer-Vorbereitung teilnehmen. Ob das dann auch bei dem anschließenden Trainingslager in Bad Ragaz der Fall sein wird, sei aber noch offen.

Damit sei Brunner dem Bericht zufolge nicht einverstanden. Für Mitte Juni sei eine weitere Gesprächsrunde geplant, um eine finale Einigung zu finden.

In rund einem Monat würde der U17-Welt- und Europameister in sein letztes Vertragsjahr bei der Borussia gehen.