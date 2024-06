BVB, News und Gerüchte: Ersatz für Mats Hummels gefunden? Borussia Dortmund wohl an irischem Nationalspieler interessiert

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund fündig bei Ersatz für Mats Hummels?

Der BVB ist auf der Suche nach einem Ersatz für Mats Hummels offenbar fündig geworden. Zumindest will der Irish Independent erfahren haben, dass Borussia Dortmund an Innenverteidiger Jake O'Brien von Olympique Lyon interessiert ist. Der 23-jährige Innenverteidiger feierte am 4. Juni sein Debüt in der irischen Nationalmannschaft.

Bei Lyon absolvierte O'Brien in dieser Saison 32 Pflichtspiele, traf dabei fünfmal und gab zwei Assists. Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2027 gültig. Zuletzt wurde in mehreren Medien berichtet, dass Mats Hummels kein neues Arbeitspapier beim BVB unterschreiben werde. Der Weltmeister von 2014 spielte eine starke Saison für die Schwarzgelben, müsste dementsprechend also hochkarätig ersetzt werden. Auch Stuttgarts Waldemar Anton war in den vergangenen Tagen ein Thema.