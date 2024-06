"Vom Mentalen her nicht so auf dem Level": Marcel Sabitzer benötigt längere Pause

"Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat", sagte Sabitzer, der von kurzen Nächten nach der Pleite im Endspiel gegen Real Madrid (0:2) berichtete: "Dann ist man vielleicht auch vom Mentalen her nicht so auf dem Level, dass man gleich weiterhelfen kann."

Er habe eine "große Anstrengung und eine große Enttäuschung" hinter sich, sagte der 30-Jährige, der zugleich aber Entwarnung mit Blick auf das Turnier gab: "Bei der EM muss man sich um mich gar keine Sorgen machen."