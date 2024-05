FC Bayern München, News und Gerüchte: "Das ist elementar!" Ex-FCB-Profi mit Appell an Bosse wegen Vincent Kompany

© getty

FC Bayern München, Gerücht: FCB vor Transfer von Schalke-Talent Assan Ouédraogo

Schon seit Wochen kursiert das Gerücht, wonach der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung von Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zeige. Wie der Sportbuzzer erfahren haben möchte, ist ein Transfer des 18-jährigen Mittelfeldspielers nun so gut wie in trockenen Tüchern.

Demnach fehle lediglich noch Ouédraogos Unterschrift, um den Wechsel an die Isar perfekt zu machen. Beim deutschen Rekordmeister soll er dann, so heißt es, einen Vertrag über "mehrere Jahre" unterzeichnen.

Darüber hinaus wird Ouédraogo dem Bericht zufolge direkt im Anschluss an den vollzogenen Transfer für ein Jahr an Schalke zurück verliehen. Bei den Königsblauen soll der 18-Jährige weiter Spielpraxis sammeln und dann 2025 nach München zurückkehren.

Der Mittelfeldspieler stand für Schalke in dieser Saison 17-mal auf dem Rasen. Dabei erzielte er drei Tore und gab zwei Assists. Bei S04 steht er noch bis 2027 unter Vertrag, dem Vernehmen nach gibt es in seinem Kontrakt aber eine Ausstiegsklausel. Neben den Bayern zeigte auch RB Leipzig Interesse an Ouédraogo.