Jubel und klare Kampfansage: Leverkusens Double-Helden feiern ihre "Traumsaison"

"Unglaublich": Xabi Alonso schwärmt von "Traumsaison"

"Ich weiß nicht, wo der Pokal geschlafen hat, aber er ist hier, das ist das Wichtigste", sagte Hradecky mit brüchiger Stimme. Zusammen mit Freunden, Familie und weit über 1000 (Ehren-) Gästen hatte das Team schon in Berlin wild gefeiert, auch Erfolgstrainer Xabi Alonso konnte all seinen aufgestauten Emotionen freien Lauf lassen. Endlich.

"Nach 53 Spielen nur eine Niederlage. Das ist unglaublich. Das war eine Traumsaison", schwärmte der Erfolgstrainer.

Nach der ungeschlagenen Meisterschaft folgte in der Hauptstadt die Krönung im DFB-Pokal. Nach dem UEFA-Cup 1988 und Pokal 1992 holte Bayer in nur einer Saison so viele Titel wie zuvor in 120 Jahren Vereinsgeschichte.