"Kann ich ihnen jetzt nix zu sagen": Florian Wirtz sorgt mit Antwort auf Frage nach seiner Zukunft für Verwirrung

Während Bayers Double-Feierlichkeiten am Sonntag wurde Wirtz in der Sendung BILD SPORT bei WELT TV von einem Reporter gefragt, ob er nächste Saison fix in Leverkusen bleiben werde.

Wirtz zögerte zunächst kurz und entgegnete dann: "Kann ich ihnen jetzt nix zu sagen." Im Weitergehen schob der deutsche Nationalspieler noch nach: "Sie kennen ja meinen Vertrag."

Jener Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2027 datiert. Dennoch wird Wirtz von zahlreichen europäischen Topklubs gejagt, unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern München werden immer wieder als Interessenten gehandelt.

Wirtz' uneindeutige Aussage kommt insofern überraschend, da man schon mehrfach recht deutlich kommuniziert hatte, dass die kurzfristige Zukunft des 21-Jährigen weiterhin bei Bayer 04 liegen werde. "Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird", sagte Wirtz' Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz im März. "Man sollte die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt."

Laut der Bild hat sich an diesem Plan auch weiterhin nichts geändert. Mindestens in der nächsten Saison wird Wirtz demnach weiterhin für Leverkusen spielen.