BVB, News und Gerüchte: Spanischer Erstligist offenbar an Soumaila Coulibaly interessiert - Christoph Daum ledert gegen Borussia Dortmund

BVB, News: 14-Jähriger köpft Dortmunds U17 zur Meisterschaft

Bevor am 1. Juni im Wembley-Stadion das große Finale gegen Real Madrid steigt, darf sich der BVB schon über einen Titel freuen. Am Sonntag gewann die U17 von Trainer Marco Lehmann die Deutsche B-Jugendmeisterschaft. Und dramatischer hätte es kaum zugehen können: In der Nachspielzeit der Verlängerung erst fiel das alles entscheidende Tor zum 3:2 für Schwarzgelb gegen Bayer Leverkusen.

Vor den Augen der BVB-Größen Hans-Joachim Watzke, Carsten Cramer, Lars Ricken, Sebastian Kehl und Präsident Reinhold Lunow gelang dem erst 14-jährigen Luca Riedl per Kopf die Entscheidung.

"Herzlichen Glückwunsch an Mannschaft, Trainerstab und Staff", sagte Klubchef Watzke. "Das Team hat eine großartige Moral gezeigt, zwei Rückstände egalisiert und war ab der 45. Minute die bessere Mannschaft. Wir sind alle stolz auf diese Jungs!"

Watzkes designierter Nachfolger Ricken sagte: "Ich könnte nicht stolzer sein auf die Jungs. Nach einer schwachen ersten Halbzeit so zurückzukommen, ist eine tolle Geschichte."