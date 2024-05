Kurioser Promo-Plan des DFB: Dieser Spieler sind bereits für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland nominiert

© Getty

Robin Koch (Eintracht Frankfurt/27/8)

Koch ist als vierter Innenverteidiger dabei, er könnte aber am Ende das fünfte Rad am Wagen sein. Sein Name wurde in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" verkündet. Bekannt waren zuvor bereits die Innenverteidiger Schlotterbeck und Tah, Antonio Rüdiger ist gesetzt. Erwartet wird zudem die Berufung von Waldemar Anton - Koch oder eben der Stuttgarter könnte in diesem Fall vor Turnierbeginn noch gestrichen werden.