BVB, News und Gerüchte: PSG-Talent Senny Mayulu entscheidet sich gegen Borussia Dortmund

© getty

BVB, Gerücht: PSG-Juwel Senny Mayulu entscheidet sich gegen die Borussia

Senny Mayulu, 17 Jahre alter Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, hat sich nach einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Équipe zur Vertragsverlängerung bei PSG entschieden. Damit soll klar sein, dass das Talent in Kürze seinen ersten Profi-Vertrag unterschreiben wird. Die Zusammenarbeit zwischen Spieler und Klub wäre sonst im Sommer geendet.

Mit der Verlängerung verteilt Mayulu angeblich auch an Borussia Dortmund einen Korb, denn nach Angaben der Bild-Zeitung war der BVB am Youngster schwer interessiert. Mayulu war den Verantwortlichen demnach nicht nur in den direkten Duellen in der Youth League in dieser Saison positiv aufgefallen.

Bei den PSG-Profis kommt Mayulu in der laufenden Spielzeit auf sechs Einsätze, bei denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.