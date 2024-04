BVB, News und Gerüchte - "Bellingham badet Dortmund in Gold": Spanische Presse gibt Einblicke

© getty

BVB, News: "Bellingham badet Dortmund in Gold"

Borussia Dortmund profitiert dank diverser Boni von den herausragenden Leistungen des Sommer-Abgangs Jude Bellingham bei Real Madrid - und die spanische Presse reagiert entsprechend blumig. "Bellingham badet Dortmund in Gold", schrieb die spanische AS. "Jeder Titel, jedes Tor, jedes Spiel und jede individuelle Auszeichnung des Engländers sind Millionen wert für die Borussen. Die Gelben reiben sich die Hände."

Bellingham war vergangenen Sommer für 103 Millionen Euro vom BVB zu Real gewechselt, durch diverse Boni kann die Summe um maximal 30,9 Millionen Euro ansteigen. "Gehen Sie mal davon aus, dass wir unsere Boni-Ziele erreichen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach dem Transfer der Sport Bild.

Geknüpft sind sie im Laufe der sechs Vertragsjahre bis 2029 einerseits ans Abschneiden Reals in diversen Wettbewerben: Der spanische Meistertitel ist Real praktisch nicht mehr zu nehmen, zuletzt entschied Bellingham den Clasico gegen den FC Barcelona mit einem Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit. In der Champions League trifft die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti im Halbfinale auf den FC Bayern München.

Boni soll es aber auch für individuelle Auszeichnungen geben wie die Wahl in die FIFA- oder Champions-League-Elf der Saison, den Gewinn des Ballon d'Or oder der spanischen Torjägerkanone. Aktuell rangiert Bellingham mit 17 Treffern ein Tor hinter Spitzenreiter Artem Dovbyk vom FC Girona.