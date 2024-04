Keine Beförderung und belastetes Verhältnis zu Sven Mislintat: Die Berufung von Lars Ricken beim BVB ist eine Niederlage für Sebastian Kehl

© imago images

Lars Ricken wird das neue Gesicht des BVB

Seit Jahren heimsen die Jugendteams der Westfalen Titel um Titel ein, U17 und U19 gewannen seit 2014 insgesamt sieben deutsche Meisterschaften. Dazu schafften es zahlreiche Spieler bis in den Profikader des BVB oder ihnen gelang an anderer Stelle der Sprung in den Seniorenbereich. Die Durchlässigkeit während Rickens Amtszeit, von der der Verein teils auch finanziell profitierte, war enorm.

Nun jedoch verlässt er diesen Bereich, den künftig aller Wahrscheinlichkeit nach Thomas Broich leiten wird. Dessen Wechsel von Hertha BSC nach Dortmund dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Für den 47-jährigen Ricken bedeutet dies nun eine gänzlich neue Rolle, in die er trotz seiner langjährigen Erfahrung sicherlich erst hineinwachsen muss - mit für den Moment freilich ungewissem Ausgang.

Ricken war bislang schon ein bedeutsames Gesicht des Vereins, doch nun muss er dieses auch in der Öffentlichkeit darstellen und eine um ein Vielfaches höhere Präsenz an den Tag legen. Die Luft in der ersten Reihe ist sicherlich dünner als "unten" im Nachwuchsbereich, doch dem für gewöhnlich in sich ruhenden Ricken ist es durchaus zuzutrauen, den neuen Schritt in seiner Karriere intern handhaben und extern moderieren zu können.