BVB, News und Gerüchte: Watzke-Flucht schon vor Abpfiff - Hamann nennt Hauptschuldige für die Krise

BVB-Kapitän Emre Can: "Kann den Jungs nichts vorwerfen"

Kapitän Emre Can hat die Mannschaft unterdessen in Schutz genommen. "Wir schießen wieder ein Tor, es war knapp Abseits. Und in der ersten Halbzeit springt der Ball an die Latte, und dann wahrscheinlich an die Linie. Es sind die entscheidenden Momente, die nicht auf unserer Seite sind", sagte Can bei Sky. "Ich kann den Jungs nichts vorwerfen, die geben alles." Es habe aber auch "nichts mit dem Trainer zu tun, dass der Ball an die Latte geht". Sein Verhältnis zu Terzic sei "gut".