BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05: Niclas Füllkrug trifft falsche Entscheidungen

© getty

BVB - 1. FSV Mainz 05, Noten: Donyell Malen

Der Niederländer kam in Halbzeit eins lediglich auf zwölf Ballaktionen - Keeper Kobel hatte doppelt so viele. Malen spielte bis dato auch nur vier Pässe, zwei davon zum Gegner. Zu Beginn war er noch gefährlich: Erst scheiterte Malen von rechts im Strafraum am Außennetz (7.), vier Minuten später aus ähnlicher Position an Batz. In der 56. schloss Malen zu zentral, anschließend trat er nur noch in der Nachspielzeit mit einem gefährlichen Schuss in Erscheinung. Note: 4.