BVB-Trainer Edin Terzic rechnet mit Gegenwind: "Ich weiß, wie unruhig es werden kann"

Terzic: "Alles anders vorgestellt"

In der Liga läuft die Borussia nach dem Vizemeister-Titel in der Vorsaison den Zielen hinterher. "Natürlich haben wir uns das alles anders vorgestellt", meinte Terzic. Es gelte nun, "die Dinge in die richtige Richtung zu lenken". Angesichts des gellenden Pfeifkonzerts, das ihn und das Team in die Winterpause verabschiedete, sagte der Coach: "Ich weiß, wie unruhig es werden kann." Doch er gab sich kämpferisch: "Das ist jetzt die Aufgabe, die ich bewältigen muss - und die werde ich ab morgen in Angriff nehmen."

Für den BVB geht es nach der Winterpause mit zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga weiter: Am 13. Januar geht es zum Aufsteiger nach Darmstadt, eine Woche später zum 1. FC Köln.

Die Dortmunder beenden das Jahr als Bundesliga-Fünfter. Der Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen kann auf 15 Punkten anwachsen, sollte die Werkself am Mittwoch ihr Heimspiel gegen Bochum gewinnen.