"Ich weiß nicht, was in dem Jungen vorgeht": Hamann watscht einen BVB-Spieler ab - und schützt Edin Terzic

"Ein Sabitzer hat da im Vollsprint rauszulaufen. Ich weiß gar nicht, was in dem Jungen vorgeht. Erst sind sie sich dort nicht einig, wer zum Ball geht, dann trabt er raus und bleibt acht Meter vor dem Flankengeber stehen. Das hätte er sich sparen können", sagte Hamann. "Schau mal, wie er da rausläuft. Als wenn er beim Auslaufen ist. Wenn er im Vollsprint rausläuft, kann er den Mainzer vielleicht noch an der Flanke hindern."

Das Remis gegen die 05er verschärfte die Dortmunder Krise. Falls es am Mittwochabend bei den anderen Spielen des 16. Spieltags in der Bundesliga aus BVB-Sicht schlecht läuft, beträgt der Rückstand des Vizemeisters auf die Champions-League-Ränge zum Jahreswechsel bereits sechs Punkte.