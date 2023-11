BVB, News und Gerüchte: "Eine Qualitätsfrage!" Sebastian Kehl, Gregor Kobel und Edin Terzic mit Klartext nach Klatsche gegen den FC Bayern

Nach der Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern haben sich Sportdirektor Sebastian Kehl, Torhüter Gregor Kobel und Trainer Edin Terzic zu Wort gemeldet - und dabei nicht nach Ausreden gesucht. Und: BVB-II-Keeper Marcel Lotka sieht die Rote Karte. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News - Sebastian Kehl: "Es war eine Qualitätsfrage"

Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach der 0:4-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern eingeräumt, dass die Pleite für den BVB verdient war. "Es war eine absolut verdiente Niederlage, auch in der Höhe", sagte Kehl bei Sky: "Wir waren nicht auf Augenhöhe und hatten niemals Zugriff in diesem Spiel. Es war eine Qualitätsfrage: Geschwindigkeit, Herangehensweise, Aggressivität in den 50:50-Duellen."

Der frühe Rückstand, Dayot Upamecano hatte die Münchner bereits in der vierten Minute in Führung gebracht, habe die Mannschaft verunsichert, erklärte der 43-Jährige: "Wir haben gebraucht, um uns zu berappeln. Es war durchweg keine gute Leistung, so kann man dem FC Bayern nicht gefährlich werden." Der deutsche Rekordmeister habe derweil "sehr griffig, sehr frisch" agiert.

Man dürfe jetzt aber nicht das gesamte Leistungspotenzial der Mannschaft in Frage stellen, meinte Kehl weiter und erinnerte daran, dass es für den BVB nach dem 0:2 in der Champions League bei Paris Saint-Germain erst die zweite Niederlage in einem Pflichtspiel in der laufenden Saison gewesen ist.

"Ich will nicht alles kaputt reden, dass alles in Schutt und Asche wäre - das ist es nicht", so Kehl.