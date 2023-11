BVB vs. FC Bayern München: Borussia Dortmund gegen FCB JETZT im Liveticker - 0:2

Wenn der BVB auf den FC Bayern trifft, kann das nur eines bedeuten: Topspiel! SPOX begleitet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FCB in der Bundesliga im Liveticker.

9. Tooor! Borussia Dortmund - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Kaum traut sich der BVB erstmals nach vorne, kontern sich die Bayern zum 0:2! Goretzka treibt den Ball mit Tempo in die gegnerische Hälfte und schickt dann im richtigen Moment Sane links in die Box, der Hummels enteilt. Sane muss nur noch querlegen, am langen Pfosten schiebt Kane locker ein.

11. Und so wirkt diese Partie bereits früh entschieden. Die Bayern sind wach, aggressiv in den Zweikämpfen und auch noch spielfreudig. Der BVB ist hier komplett überrumpelt worden.

14. Da war mehr drin: Malen geht mit einer guten Bewegung an Upamecano vorbei und dringt über links in den Strafraum ein. Dort herrscht aber zu viel Verkehr, Malen kommt mit seinem Schuss nicht durch.

16. Sane taucht nach einem Pass von Musiala erneut links in der Box auf, diesmal kann er den Ball nicht an Kobel vorbeispitzeln. Dann ist die Fahne ohnehin oben.

18. Nicht nur beim 0:2 war zu erkennen, dass die Bayern in der Offensive klare Tempovorteile haben. Der BVB muss nun aufgrund des Spielstandes höher verteidigen, genau das spielt aber den Bayern in die Karten.

26. Malen verschafft sich im Mittelfeld etwas Raum und nimmt dann rechts Wolf mit. Die Flanke ist nicht scharf genug, Füllkrug kann dennoch per Kopf zu Reus legen. Der Routinier jagt die Kugel volley in den Oberrang.

29. Die Bayern ruhen sich etwas auf diesem 2:0 aus, ohne dabei aber zu groß in Passivität zu verfallen. Dortmund will nach vorne spielen, findet aber keinerlei Lösungen. Auf der anderen Seite lauert der Rekordmeister auf Konter.

31. Um den BVB-Fans etwas Hoffnung zu geben: Auch in der vergangenen Saison lag die Borussia im Heimspiel mit 0:2 zurück und holte noch ein 2:2. Ein gewisser Anthony Modeste traf in der Nachspielzeit und brachte unter anderem Oliver Kahn zur Weißglut.

6. Besser hätten die Bayern nicht in dieses Spiel starten können und die Gäste machen direkt weiter! Musiala zieht drei Gegenspieler auf sich und findet dann rechts den freien Coman. Der Franzose zögert einen Tick zu lang, kommt dennoch gefährlich aus 17 Metern zum Abschluss - drüber!

BVB vs. FC Bayern München: Borussia Dortmund gegen FCB JETZT im Liveticker - Tor FC Bayern

4. Tooor! Borussia Dortmund - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Mit dem ersten Eckball der Partie schlagen die Bayern früh zu und es ist ausgerechnet Upamecano! Der gerade erst von einer Verletzung zuückgekommene Innenverteidiger entwischt Schlotterbeck im Zentrum und nickt die Hereingabe von Sane von der rechten Seite aus wenigen Metern ins Netz. Schwach verteidigt von Schlotterbeck!

3. Dass Kane ein mitspielender Stürmer ist, sollte der Bundesliga längst bekannt sein. Sein Schippball in Richtung Musiala ist gut, doch dessen Kopfball zu Sane kommt nicht an.

1. Das Topspiel läuft!

BVB vs. FC Bayern München: Borussia Dortmund gegen FCB JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Zu guter Letzt blicken wir noch auf das Schiedsrichtergespann, das heute von Deniz Aytekin geleitet wird. Seine Assistenten an den Linien sind Christian Dietz und Eduard Beitinger, Matthias Jöllenbeck ist der vierte Offizielle. Im Keller in Köln sitzen Benjamin Brand und Markus Häcker.

vor Beginn Ein Jubiläum soll nicht unerwähnt bleiben: Marco Reus absolviert heute sein 400. Pflichtspiel für den BVB und ist damit erst der sechste Spieler, der diese Marke erreicht hat. Zuvor schafften das Michael Zorc, Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Stefan Reuter und Lars Ricken.

vor Beginn Nun kommen aber die Bayern und das war für den BVB zuletzt mehr als nur ein Angstgegner. Die Borussia gewann keines der letzten zehn Pflichtspielduelle und musste dabei sogar neun Niederlagen einstecken. Den letzten Erfolg gab es beim 2:0 im Supercup 2019, in der Liga gelang der letzte Dreier im November 2018 (3:2). Das letzte Duell war ein 2:4 in München, bei den Bayern feierte damals Trainer Tuchel sein Debüt.

vor Beginn Auch Dortmund ist noch ohne Niederlage unterwegs, mittlerweile kommt der BVB saisonübergreifend auf 17 ungeschlagene Spiele. Am vergangenen Wochenende gab es in Frankfurt nach einem 0:2- und einem 2:3-Rückstand immerhin noch ein 3:3, die Leistung war allerdings nur in Teilen überzeugend. Unter anderem war Brandt wieder zur Stelle, der damit in seinen letzten acht Bundesligaspielen immer an einem Tor direkt beteiligt war (vier Tore, vier Vorlagen).

vor Beginn Dass es in der Liga trotzdem läuft und die Bayern neben Leverkusen und Dortmund weiterhin ungeschlagen sind, liegt vor allem an der bärenstarken Offensive. Alleine Harry Kane kommt in seinen ersten neun Bundesligaspielen auf 17 Scorerpunkte, Sane hat mit acht Saisontoren bereits einen persönlichen Rekord aufgestellt. Am vergangenen Wochenende trafen die Bayern achtmal in einer Halbzeit (8:0 gegen Darmstadt).

vor Beginn Wir müssen aber natürlich über das Pokalaus der Bayern sprechen. Zum vierten Mal in Folge scheiterten die Bayern noch vor dem Halbfinale, nun gab es sogar die Niederlage bei einem Drittligisten. Hinzukam die Verletzung von de Ligt, die die Personalsorgen vergrößerte. Zwar sind Upamecano und Goretzka rechtzeitig zurück, um die Ausfälle aufzufangen, doch auf der Bank sieht es in der Defensive mau aus. Heute sollte in dieser Hinsicht nichts passieren.

vor Beginn Leverkusen gewann am Nachmittag mit 3:2 bei der TSG Hoffenheim und hat den Vorsprung an der Spitze wieder ausgebaut. Die Bayern sind aktuell Zweiter, fünf Punkte hinter der Werkself. Zwei weitere Punkte weniger hat der BVB auf Platz 4, der also nur mit einem Sieg halbwegs an Leverkusen dranbleiben kann. Zudem kann die Borussia den Vorsprung auf Platz 5 auf vier Punkte ausbauen, da Leipzig am Nachmittag in Mainz mit 0:2 verlor.

vor Beginn Innenverteidiger Dayot Upamecano und der defensive Mittelfeldspieler Leon Goretzka kehren in die Startelf von Bayern München zurück. Die zuletzt angeschlagenen Profis lindern damit die Personalnot von Trainer Thomas Tuchel in einem wegweisenden Duell. Goretzka war nach einer Mittelhandfraktur erst kürzlich ins Training zurückgekehrt, der Franzose Upamecano nach einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Tuchel kann sich damit sogar den Luxus erlauben, auf Thomas Müller zu verzichten - Jamal Musiala spielt hinter der Spitze Harry Kane.

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Laimer, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

vor Beginn Beim BVB ist Kapitän Emre Can wie befürchtet nicht rechtzeitig fit geworden, er steht nicht im Kader. Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niclas Füllkrug im Sturm nehmen nach ihrer Pokal-Pause wieder ihre Stammplätze ein, Felix Nmecha sitzt auf der Bank.

Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Sabitzer - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

vor Beginn Beide Teams sind in der Bundesliga noch ungeschlagen. Gewinnt der FCB, beträgt der Rückstand auf den BVB schon fünf Punkte. Die Borussia kann mit einem Sieg derweil am deutschen Rekordmeister vorbeiziehen.

vor Beginn Die Partie wird um 18.30 Uhr im Signal-Induna-Park in Dortmund angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Topspiel zwischen dem BVB und FC Bayern München.