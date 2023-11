BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Drei Totalausfälle und drei weitere Fünfer

Der FC Bayern München hat souverän mit 4:0 (2:0) gegen Dortmund gewonnen. Gleich mehrere Spieler der Borussia erwischten einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

Durfte nach neun Minuten den Ball gleich zweimal aus dem Netz fischen. Bei allen Gegentoren war der Schweizer machtlos. Erst nach dem Seitenwechsel mit seiner ersten Parade, als er glänzend gegen Musiala rettete (46.). Auch gegen Sané weltklasse (58.). An ihm lag es heute gewiss nicht. Note: 3.

© getty

BVB, Noten gegen FC Bayern München: Marius Wolf

Suchte zu Beginn gleich mehrmals den Weg nach vorne, was ihm bei Bayerns Konter zum 0.2 gleich zum Verhängnis wurde - Vorlagengeber Coman hatte komplett freie Bahn. Gegen seinen eigentlichen Gegenspieler, Sané, ohnehin mit einem schweren Stand. Weil er in den 36. Minute gegen jenen gar nicht richtig ins Duell ging, kassierte er sogar Pfiffe von den heimischen Fans. War immerhin weiterhin mutig und beschäftigte Davies regelmäßig. Blieb zum Seitenwechsel in der Kabine. Note: 5.