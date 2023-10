BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko angeblich "extrem verärgert" - Entscheidung im Fall Paris Brunner naht

Youssoufa Moukoko ist offenbar nicht allzu glücklich über seine aktuelle sportliche Situation bei Borussia Dortmund. In der Causa um Youngster Paris Brunner steht wohl eine Entscheidung an. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

© imago images

BVB, Gerücht: Youssoufa Moukoko extrem unzufrieden mit aktueller Situation

Youssoufa Moukoko kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt, ist in der A-Nationalmannschaft und auch beim BVB außen vor. Der Stürmer bringt es bislang gerade mal auf 66 Pflichtspielminuten für Schwarz-Gelb und wartet immer noch auf einen Treffer.

Wie die Bild nun berichtet, sei der 18-Jährige über die aktuelle Situation "extrem verärgert und enttäuscht". Eine Leihe im Winter werde deshalb immer wahrscheinlicher.