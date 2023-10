BVB, News und Gerüchte: Aufatmen bei Edin Terzic! Trio von Borussia Dortmund wohl zurück in Frankfurt

Emre Can, Julian Ryerson und Julian Brandt sollen beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wohl zur Verfügung stehen. Roman Weidenfeller hat sich zu seinem Ende seiner Zeit als Stammtorhüter von Borussia Dortmund geäußert. Der Mannschaftsbus hat in England einen Strafzettel eingesammelt. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

© getty BVB, Gerücht: Trio wohl einsatzbereit in Frankfurt Emre Can, Julian Ryerson und Julian Brandt sollen beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wohl zur Verfügung stehen. Das berichtet Sport1. Während Can beim 1:0-Sieg gegen Newcastle United in der Champions League ausgewechselt werden musste, weil er einen Schlag aufs Knie bekommen hatte, fehlten Ryerson (krank) und Brandt (Wade) schon beim Anpfiff. Am Sonntag trifft der BVB mit der SGE auf die beste Defensivmannschaft der Liga. Die Eintracht kassierte erst sechs Gegentreffer.

© getty BVB, News: Ausbootung unter Tuchel! Roman Weidenfeller bezieht Stellung Roman Weidenfeller hat sich zu seinem Ende als BVB-Stammtorhüter geäußert. In der Saison 2015/16 hatte Thomas Tuchel entschieden, Neuzugang Roman Bürki zwischen die Pfosten zu stellen. "Ich habe es zwar damals nicht verstanden, und habe im Nachgang nochmal nachgefragt. Man hätte mich aufgrund der sportlichen Leistung nicht sofort auf die Bank setzen müssen", erklärte Weidenfeller nun bei Sky. Und weiter: "Die Trainingseindrücke in der Vorbereitung 2015 waren besser als die von meinem Nachfolger Roman Bürki, um ehrlich zu sein." Dennoch sei der Umgang vom Trainer mit ihm "absolut respektvoll" gewesen. "Ein neuer Torwart wurde verpflichtet, und es sollte eine neue Generation angeschoben werden", begründet die BVB-Legende heute die Entscheidung gegen sich: "Ein neuer Trainer kam dazu. Von daher war es klar, dass neue Wege gegangen werden." Dortmund zog damals ins Finale des DFB-Pokals ein und holte in der Bundesliga 78 Punkte, die dennoch nur zum zweiten Platz reichten.