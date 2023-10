FC Bayern München, News und Gerüchte: Wintertransfer von João Palhinha wohl zu teuer - englische Legende kritisiert Wechsel von Harry Kane zum FCB

Ein Wintertransfer von Wunschspieler João Palhinha rückt für den FC Bayern wohl immer weiter in die Ferne. Eine englische Legende kritisiert den Wechsel von Harry Kane nach München. Außerdem: Für Thomas Müller gibt es wenig Hoffnung auf einen Platz in der Startelf. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Palhinha zu teuer! Bayern plant keinen Mega-Transfer im Winter Ein Winterwechsel von Fulhams João Palhinha zum FC Bayern München rückt wohl in immer weitere Ferne. Eigentlich sollte der defensive Mittelfeldspieler bereits im Sommer für rund 65 Millionen Euro an die Isar wechseln, doch der Deal platzte in letzter Sekunde. Wie die Sport Bild nun berichtet, soll ein Transfer in dieser Größenordnung im Winter nicht stattfinden, zumal der Portugiese nach seiner Vertragsverlängerung bei Fulham noch teurer als im Sommer werden dürfte.

© getty FC Bayern München, News: Michael Owen kritisiert Wechsel von Harry Kane zum FCB England-Ikone Michael Owen hat erneut Unverständnis für den Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern gezeigt. "Die Bayern sind zweifellos einer der größten Klubs der Welt, aber ich glaube nicht, dass es etwas Besonderes ist, die Bundesliga zu gewinnen, wenn dies eh garantiert ist. Bayern wird die Liga mit oder ohne Kane gewinnen, also denke ich nicht, dass das ein besonderer Grund war, zu gehen", erklärte er DAZN Bet. Die höheren Chancen auf einen Gewinn der Champions League in München will Owen nicht gelten lassen: "Meiner Meinung nach wird Manchester City sie gewinnen, und wenn sie es nicht schaffen, haben auch andere Teams eine Chance, wie zum Beispiel Bayern. Aber City ist der Favorit."

Sollte Kane allerdings das Triple in München gewinnen, würde sich Owen noch umstimmen lassen, "aber wenn er nur den Titel in der Bundesliga holt, dann würde ich bei meiner Meinung bleiben, dass es nicht der richtige Schritt war."

© getty FC Bayern München, News: Wenig Hoffnung für Thomas Müller auf Startelf-Einsatz Trainer Thomas Tuchel hat der Vereins-Ikone Thomas Müller keine allzu großen Hoffnungen auf viel mehr Spielzeit in naher Zukunft gemacht. "Im Moment spielen vorne einfach alle in einer herausragenden Form und sind extrem effektiv", sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Heimspiel des Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) gegen Darmstadt 98. Müller (34) muss sich seit Saisonbeginn meist mit der undankbaren Jokerrolle zufrieden geben. Auch am Dienstag beim 3:1 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul saß der Nationalspieler nur auf der Bank. Ob es immer schwieriger werde, das Thema zu moderieren, wurde Tuchel deshalb gefragt. "Ja, aber das ist ja ganz normal", antwortete er: "Thomas ist es gewohnt zu spielen. Seine Stärke ist es auch, einen Rhythmus zu entwickeln. Er wird es nie gern haben und soll das auch gar nicht." Bislang hält sich Müller bedeckt. Deshalb, so Tuchel, könne er "Thomas nur das allergrößte Kompliment machen, wie er im Moment trainiert, welche Energie er in die Mannschaft bringt. Das ist sensationell gut und vorbildlich. Ich glaube, dass er innerlich zwar manchmal anders fühlt, sich das aber nicht anmerken lässt. Er ist ein echter Teamplayer auf hohem Niveau." Hier findet Ihr alle Aussagen von Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Darmstadt.

© getty FC Bayern München, News: Zoff zwischen Dietmar Hamann und Thomas Tuchel Der Zoff zwischen Dietmar Hamann und Thomas Tuchel geht weiter. Hatte der Bayern-Coach auf die Kritik des TV-Experten auf der Pressekonferenz am Freitag noch entspannt reagiert und betont, Hamann sei "nicht wichtig genug", als dass dessen Worte irgendwen beim deutschen Rekordmeister beschäftigen würden, legte Hamann selbst nun nach. "Ich fühle mich nicht angegriffen. Wenn ich ihm nicht wichtig genug bin, ist das seine Meinung", sagte Hamann bei Sky. "Es ist das gute Recht des Bayern-Trainers, auf Kritik zu reagieren. Eventuell sogar seine Pflicht. Ich an seiner Stelle würde mich auch vor meine Mannschaft stellen."