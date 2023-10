BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Fürchterlicher Auftritt von Ramy Bensebaini - auch Giovanni Reyna schwach

In einem intensiven Spiel mit vielen Höhepunkten kam Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag der Bundesliga trotz zweifachen Rückstands noch zu einem 3:3 (1:2).

Hier geht's zum Spielbericht. Die Dortmunder mussten den frühen Ausfall von Keeper Gregor Kobel verkraften und gerieten mit 0:2 in Rückstand. Zwei Joker retteten den Westfalen aber einen Punkt. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Gregor Kobel Nach seinem starken Auftritt in Newcastle zeigte der Schweizer auch in Frankfurt sofort eine sensationelle Reaktion gegen Larsson (5.). Wenig später klärte Kobel per Fußabwehr gegen Marmoush. Doppelt stark unmittelbar vor dem zweiten Frankfurter Treffer. Wurde von Schlotterbecks Ellbogen getroffen und in Folge dessen frühzeitig ausgewechselt. Note: 2.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Marius Wolf Sein höchst unglückliches, unabsichtliches Handspiel führte zu Frankfurts frühem Elfmeter. Wählte in der 32. die falsche Entscheidung, als ein Pass auf den freien Sabitzer wohl eine Großchance ermöglicht hätte. Offensiv gewohnt bemüht, aber wenig effektiv - bis auf seine Hereingabe auf Füllkrug, aus der das 1:2 entstand. Gegen den Ball einige Male nicht auf dem Posten. Note: 4.

© imago images Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Mats Hummels Führte die meisten Dortmunder Zweikämpfe und kam auf die meisten erfolgreichen Tackles, hatte bei den Kontern der SGE aber alle Hände voll zu tun und war nicht immer auf der Höhe. Verfehlte das Tor bei seinem Rechtsschuss nur knapp (45.+7). Ließ sich kurz nach der Pause böse von Knauff ausspielen (47.). Note: 4.

© imago images Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Nico Schlotterbeck Auch er war schwer beschäftigt mit der beweglichen Frankfurter Offensivreihe, kam aber auf starke zwölf Ballgewinne und warf sich immer wieder rechtzeitig dazwischen. Kam nach einem Reus-Freistoß zu einer frühen Torchance, sein Versuch ging jedoch neben den Kasten. Er fälschte den Ball vor Frankfurts 2:0 unglücklich ab, kurz darauf schob Marmoush ein. Note: 3.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Ramy Bensebaini Fürchterliches Spiel des Linksverteidigers. Über seine Seite kam die Eintracht mehrfach in die Tiefe und wurde stets gefährlich. Ließ Chaibi bei Frankfurts früher Großchance, die am Ende auch zum Elfmeter führte, im Rücken laufen (5.). Auch ein paar Minuten später gegen Buta nicht auf der Höhe. Setzte einen Kopfball freistehend aus sieben Metern neben das Tor - da war mehr drin (23.). Sekunden später irrte Bensebaini im Zentrum umher und verlor Buta erneut aus den Augen, was schließlich in Frankfurts 2:0 resultierte. Kam bei Chaibis Gelegenheit kurz vor der Halbzeitpause zu spät und ließ diesen später zum 3:2 einschießen. Immerhin gutes Dribbling vor Hummels' Chance. Note: 6.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Salih Özcan Stand zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an auf dem Platz. Nach elf Minuten bereits mit Gelb vorbelastet. Rückte im ersten Durchgang beim Spielaufbau bisweilen etwas zu hoch auf, auch im Pressing oft zu spät. Die zweiten Bälle gingen meistens an Frankfurt. Im zweiten Durchgang besser positioniert und stabiler. Note: 4.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Marcel Sabitzer Schob von der Sechs aus immer wieder nach vorne, wurde zwischen den Linien aber lange Zeit selten gefunden. Muss in der Entstehung des zweiten Frankfurter Tores näher bei Larsson stehen. Starker, überlegter Abschluss bei seinem Tor zum 1:2 - sein erster Bundesligatreffer für den BVB. Sein Ballverlust führte jedoch in der Folge zur Sequenz, in der Frankfurt zum 3:2 kam. Note: 4.

© imago images Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Donyell Malen Nur in Ansätzen gefährlich, weil seinen Aktionen das Tempo und die Präzision fehlten. Dazu mit zehn Ballverlusten und einer schwachen Passquote von weniger als 70 Prozent. Nach der ersten Halbzeit war Schluss für ihn. Note: 4,5.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Marco Reus Einige Male mit unglücklichem ersten Kontakt und nur wenig guten Offensivszenen im ersten Abschnitt. Verzeichnete die zweitwenigsten Ballaktionen der Startelfspieler beim BVB. Gute Übersicht bei seiner Vorlage zu Hummels' Chance. Nach der Pause deutlich verbessert, muss aus seiner Gelegenheit in der 62. aber mehr machen. Wenig später ausgewechselt. Note: 4.

© getty Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Giovanni Reyna Erster Startelfeinsatz des lange verletzten US-Amerikaners in dieser Saison. Führte sich sofort mit einer gefährlichen Hereingabe auf Malen ein (3.). In der Folge bemüht, aber meist glücklos - und gegen den Ball sehr schwach. Bot dem überforderten Bensebaini nur wenig Unterstützung an. Zudem mit ausbaufähiger Passquote (76 Prozent). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 5.

© imago images Eintracht Frankfurt vs. BVB - Noten: Niclas Füllkrug Bestritt die meisten Zweikämpfe beim BVB, gewann aber nur jeden dritten. Sein Kopfball geriet zu zentral (36.). Dafür mit starker Ballbehauptung bei seiner Vorlage zum Anschlusstreffer und guter Kopfball-Ablage vor Reus' Möglichkeit (62.). Note: 3,5. wird geladen