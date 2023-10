Bayer Leverkusen kriegt es heute mit dem SC Freiburg zu tun. Hier wird das Bundesligaspiel live getickert.

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine relevante Spielaktion.

BAYER LEVERKUSEN - SC FREIBURG AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Bayer Leverkusen ist zum zweiten Mal in dieser Woche im Einsatz. Am Donnerstag setzte sich die Werkself locker mit 5:1 gegen Qarabag Agdam durch. Heute will das Team von Xabi Alonso ihre bislang fast makellose Serie fortsetzen: Bayer gewann nämlich sieben der ersten acht Spiele und ist immer noch ungeschlagen.

vor Beginn Um 17.30 Uhr geht es in der BayArena in Leverkusen los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg.