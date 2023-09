BVB, News und Gerüchte: Kam wegen Edin Terzic kein neuer Innenverteidiger zu Borussia Dortmund?

Edin Terzic soll die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers blockiert haben. Sergej Barbarez kritisiert die Transferpolitik von Borussia Dortmund. Giovanni Reyna postet ein Update zu seiner Verletzung. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, Gerücht: Blockierte Edin Terzic den Transfer eines neuen Innenverteidigers?

Um Edin Terzic bleibt es beim BVB weiterhin unruhig. Wie die Bild erfahren haben will, soll der Trainer hauptverantwortlich dafür sein, dass kein neuer Innenverteidiger verpflichtet wurde. Demnach habe sich der 40-Jährige für die Verpflichtung von Niclas Füllkrug stark gemacht. Der ehemalige Bremer ist nach Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko der dritte Stürmer, während nur drei Innenverteidiger im Kader stehen.

Sky berichtete jüngst, dass nach diesem Transfer kein Geld mehr übrig gewesen sei, um die potenzielle Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro plus Kaufoption zu stemmen, die ein Wechsel von Armel Bella-Kotchap in Anspruch genommen hätte. Dabei hat der BVB in diesem Sommer einen Transferüberschuss von rund 56 Millionen Euro erwirtschaftet.

Allerdings: Nach drei Verlustjahren gelang es dem Vizemeister im vergangenen Geschäftsjahr erstmals wieder, schwarze Zahlen zu schreiben. So wurde ein Nettogewinn von 9,6 Millionen Euro (21/22: minus 31,9 Millionen Euro) erwirtschaftet. "Wir haben geliefert", verkündete Hans-Joachim Watzke stolz. Auch deshalb wird es wohl keine weiteren Mittel für die sportliche Leitung gegeben haben.

Für Füllkrug überwies Borussia Dortmund bis zu 15 Millionen Euro an Werder Bremen. Laut der Bild waren sich Trainer und sportliche Leitung zwar einig darüber, dass der Nationalstürmer die richtige Wahl für die Neunerposition sei, Terzic habe ihn jedoch gegenüber einem neuen Innenverteidiger vorgezogen. Bella-Kotchap wechselte später zur PSV Eindhoven.