BVB, News und Gerüchte: Nächster Nationalspieler verletzt? Ramy Bensebaini muss wohl Training abbrechen

Beim BVB droht der nächste Ausfall eines Nationalspielers. Thorgan Hazard möchte offenbar in Dortmund bleiben. Thomas Meunier lehnte wohl Angebote aus Saudi-Arabien und Belgien ab. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

© getty BVB, Gerücht: Ramy Bensebaini bricht offenbar Training ab Neuzugang Niclas Füllkrug muss bereits angeschlagen für unbestimmte Zeit passen - und nun scheint sich der nächste BVB-Profi auf einer Länderspielreise verletzt zu haben. Ramy Bensebaini musste laut Mohammed Nedjari das Training bei der algerischen Nationalmannschaft abbrechen. Der Sportjournalist begleitet das Team vor Ort für BeinSports. Noch ist allerdings unklar, ob sich der Außenverteidiger schwerer verletzt hat, oder ob die Herausnahme lediglich eine Vorsichtsmaßnahme war. Eine offizielle Mitteilung gibt es derzeit nicht. Bensebaini wechselte im Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund und stand in der Bundesliga bisher in allen drei Partien in der Startelf.

© getty BVB, Gerücht: Thorgan Hazard lehnt offenbar Angebote ab Thorgan Hazard soll eine Anfrage von der AS Monaco abgelehnt haben. Das berichtet Sport1. Demnach sei der Offensivspieler in Dortmund mit seiner Familie sesshaft geworden und bevorzuge es, dort zu bleiben. Der RSC Anderlecht soll ebenfalls Interesse am 30-Jährigen haben. Hazard hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Rückrunde wurde er an die PSV Eindhoven verliehen. Mit sechs Pflichtspielminuten zählt der Belgier aktuell zu den Ergänzungsspielern in Dortmund. Gegen Heidenheim stand er nicht mal im Kader.

© imago images BVB, Gerücht: Thomas Meunier wartet auf passende Anfrage Thomas Meunier wartet offenbar auf eine passende Anfrage. Laut Sport1 lehnte der Belgier ein Angebot aus Saudi-Arabien und eines aus Brügge ab. Stattdessen wolle er lieber nach Italien oder Frankreich wechseln. Der 31-Jährige hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. In seiner Heimat Belgien ist das Transferfenster noch bis zum 6. September geöffnet. In Italien und Frankreich hingegen war am 1. September Schluss.