BVB, News und Gerüchte - Matthias Sammer überrascht mit Bellingham-Aussage: "Würde bessere Erziehung bekommen"

Matthias Sammer glaubt, dass für Jude Bellingham bei Real Madrid ein anderer Wind wehen würde. Der BVB hofft offenbar auf eine Vertragsverlängerung von Mats Hummels. Außerdem: Schwarz-Gelb ist wohl scharf auf ein Frankreich-Talent. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund gibt es hier.

Gleichzeitig würde das ruhigere Umfeld und der geringere Druck für einen Verbleib in Dortmund sprechen. "Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen. Wenn er zu einem Klub wie hier kommt, muss er sich schneller und gründlicher anpassen. Ob er das möchte, wird er entscheiden."

Gleichzeitig glaubt der 55-Jährige, dass dem jungen Engländer ein Wechsel zu den Madrilenen nicht schaden würde. "Er würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss", erklärte der BVB-Berater.

BVB-Berater Matthias Sammer hat sich zu den anhaltenden Gerüchten über einen bevorstehenden Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid geäußert. "Ich kann dazu noch nichts sagen, es liegt noch nichts vor. Es gibt keine Gespräche. Aber es gibt immer wieder gewisse Überlegungen", sagte Sammer in seiner Funktion als Experte für Amazon Prime Video .

Zwar musste sich der Innenverteidiger in dieser Saison zumeist der Rolle als Nummer drei hinter den gesetzten Nico Schlotterbeck und Niklas Süle begnügen, wenn Not am Mann war, war Hummels jedoch stets zur Stelle.

Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben würden an Hummels vor allem seine Routine und Zuverlässigkeit schätzen, weshalb man sich beim BVB eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wünsche.

© getty

BVB, News: Forsberg verspricht Schützenhilfe gegen Bayern

RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg hat Borussia Dortmund im Titelkampf der Bundesliga Schützenhilfe versprochen. "Ich will Bayern schlagen, damit wir in die Champions League kommen", sagte der Schwede der Sport Bild: "Den Rest müsste Dortmund selbst erledigen. Wenn es so kommt, hat der BVB es verdient."

Die Leipziger treten am 33. Spieltag beim Tabellenführer FC Bayern an. Drei Spiele vor Saisonende hat der Rekordmeister aus München (65) nur einen Punkt Vorsprung auf Dortmund (64). RB Leipzig (57) kämpft als Dritter um die erneute Teilnahme an der Champions League.