BVB, News und Gerüchte: Warum schoss Emre Can den Elfmeter gegen Mainz nicht?

Der BVB hat die deutsche Meisterschaft verspielt. Gegen Mainz 05 saß Jude Bellingham nur auf der Bank, Sébastien Haller trat statt Emre Can zum Elfmeter an. Warum? Die Betroffenen äußern sich. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Edin Terzic "Wenn man diese Leere sieht ... "

"Es fühlt sich beschissen an", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel bei Sky. Doch das dürfte eine maßlose Untertreibung an. Mats Hummels prognostizierte "brutale" kommende Tage: "Die werden länger als nur ein paar Tage dauern."

Terzic konkretisierte auch die Gefühlslage direkt nach dem Abpfiff: "Wenn man sieht, wie die Jungs am Boden liegen, wenn man sieht, wie sie in der Kabine sitzen und wenn man diese Leere sieht, dann fühlt sich das unfair an."

Auch an einer Erklärung versuchte sich der 40-Jährige: Es sei nicht so gerollt wie in den Wochen zuvor. Einen Knackpunkt machte er zudem im Spielverlauf aus: "Wenn der Elfer nicht verschossen wird, wenn das Tor zum 2:2 ein bisschen früher fällt, dann wäre hier noch mehr gegangen."