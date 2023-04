BVB, News und Gerüchte: "Bayern-Geschmäckle" um VAR - Hamann verteidigt Schiedsrichter Stegemann

Tabea Kemme hat nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ein "Bayern-Geschmäckle" rund um den VAR angesprochen. Während Jan Aage Fjörtoft empört ist, nimmt Didi Hamann Schiedsrichter Sascha Stegemann in Schutz.

Der 43-Jährige hatte Schiri Harm Osmers aufgefordert, sich eine Szene anzuschauen, in der dieser auf Elfmeter für den HSV entschieden hatte. Osmers nahm den Strafstoß in der Folge zurück.

Kemmes Kollege Lothar Matthäus regte sich derweil darüber auf, dass Hartmann bei der 2:3-Niederlage des Hamburger SV in der 2. Liga beim 1. FC Magdeburg am Samstag vom DFB direkt wieder als Video-Assistent eingesetzt wurde.

"Da müssen wir die Leine ein bisschen enger führen. Da müssen wir uns alle an einen Tisch setzen und mit offenen Karten spielen, auch was das Einsetzen angeht", so die frühere Nationalspielerin weiter.

© getty

BVB, News: Dortmund II schlägt SV Elversberg

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat sich am Samstag in der 3. Liga mit 2:0 gegen den Spitzenreiter SV Elversberg durchgesetzt. Dabei wurde Justin Njinmah zum Matchwinner. Der 22-Jährige brachte den BVB in der 36. Minute in Führung und bereitete das Tor von Falko Michel in der 61. Minute vor.

Für den BVB war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen. Auf Platz 14 liegend hat das Team von Trainer Jan Zimmermann mittlerweile neun Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

BVB, News: Das Restprogramm von Borussia Dortmund