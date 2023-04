BVB-Transferziel Khéphren Thuram: Ist er der perfekte Nachfolger für Jude Bellingham?

Hinter dem Verbleib von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund steht ein großes Fragezeichen. Ein möglicher Nachfolge-Kandidat soll Khéphren Thuram vom OGC Nizza sein, der sich mit starken Leistungen in den Fokus einiger europäischer Topklubs gespielt hat. Doch wer ist der 22-Jährige?

Khéphren Thuram: Sein sportlicher Werdegang

Thuram stammt aus einer waschechten Fußballer-Familie. Sein Vater ist die französische Legende Lilian, welcher unter anderem beim FC Barcelona und Juventus Turin unter Vertrag stand und mit der Equipe Tricolore Welt- und Europameister wurde. Auch sein älterer Bruder Marcus ist ein Begriff - der Stürmer geht seit 2019 für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd.

Geboren am 26. März 2001 in Reggio nell'Emilia in Norditalien begann Khéphren im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen. Da Vater Lilian zu dieser Zeit für Barcelona auflief, machte er bei den Katalanen auch seine ersten Schritte auf Klubebene. Über die Jugendmannschaften von Olympique de Neuilly und dem AC Boulogne-Billancourt kam er 2016 schließlich in der Nachwuchsakademie der AS Monaco unter, wo er die ersten Erfahrungen im Profifußball sammeln sollte.

Im August 2018 absolvierte er zwei Einsätze für die zweite Mannschaft des Vereins in der 4. Liga und damit seine ersten Einsätze im Seniorenbereich, ein paar Monate später folgte sein Debüt für die erste Mannschaft. Bei der 0:2-Auswärtsniederlage in der Champions League bei Atlético Madrid am 28. November 2018 wurde er als 17-Jähriger vom damaligen Monaco-Trainer Thierry Henry in der 63. Spielminute für Alexander Golowin eingewechselt.

Langfristig konnte er sich im Fürstentum jedoch nicht festspielen, weshalb im Sommer 2019 der Wechsel zum OGC Nizza folgte. Bei den Südfranzosen hatte Thuram anfangs noch leichte Startschwierigkeiten, fand sich im Verlauf der Saison 2019/20 jedoch immer häufiger in der Startelf wieder. Spätestens ab seinem zweiten Jahr war er fester Bestandteil der Profis, absolvierte unter anderem 29 Einsätze in der Ligue 1.

Mit seinen erst 22 Jahren kommt er schon jetzt auf stolze 133 Pflichtspiele für Les Aiglons, aus der ersten Elf ist er kaum mehr wegzudenken. Als Strippenzieher im zentralen Mittelfeld führte er seine Mannschaft in dieser Saison ins Viertelfinale der Conference League, in der Ligue 1 ist man trotz einer jüngsten Schwächephase immer noch in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.

Und auch in der Nationalmannschaft ist er auf einem guten Weg. Nachdem er sämtliche U-Mannschaften der Equipe Tricolore durchlief, berief ihn Trainer Didier Deschamps Ende März für die A-Länderspiele in der Europameisterschafts-Qualifikation. Dort durfte er gegen die Niederlande seine ersten Minuten genießen.