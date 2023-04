BVB, News und Gerüchte: Marco Reus' Agent "sehr verwundert" über angebliche Einigung - Bellingham-Verbleib doch möglich?

Dirk Hebel, der Berater von Marco Reus, hat sich bei Sky zur angeblichen Vertragsverlängerung des BVB-Kapitäns geäußert. Offenbar gibt es neue Hoffnungen auf einen Sommer-Verbleib von Topstar Jude Bellingham bei Borussia Dortmund. Die News und Gerüchte zu den Schwarzgelben.

Eine Verlängerung sei jedoch alles andere als vom Tisch: "Wir befinden uns mit dem BVB - wie schon oft von beiden Seiten betont - in einem sehr guten und zielführenden Austausch", beschrieb Hebel den Status Quo. Die Gespräche mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl seien "absolut professionell und respektvoll". Ein Statement zu den kursierenden Gehaltszahlen wollte der Reus-Agent aber nicht abgeben.

Dirk Hebel, der Berater von BVB-Kapitän Marco Reus, zeigte sich "sehr verwundert" über die in den Medien berichtete Vertragsverlängerung seines Schützlings mit Borussia Dortmund, wie er gegenüber Sky erklärte, "aktuell gibt es noch keine Einigung!" Vor einer Woche ging das Gerücht um, dass es eine Übereinkunft gegeben habe, Reus würde für sieben Millionen Euro Jahresgehalt um ein Jahr verlängern.

Ein Verkauf Bellinghams soll sich dem Bericht zufolge verkomplizieren, weil Dortmunds Achter konkrete Vorstellungen zu seinem neuen Klub haben soll. Er wolle sich etwa einem Traditionsklub anschließen und gewisse Wünsche erfüllt haben - dabei könnte er sich für einen Verein entscheiden wollen, der dem BVB nicht die höchstmögliche Ablösesumme bieten wird. Doch ein erzwungener Wechsel zum Höchstbietenden komme für Bellingham nicht in Frage.

Eigentlich scheint ein Wechsel von Jude Bellingham im Sommer fast schon beschlossene Sache zu sein. Doch wie The Times nun berichtet, soll das keinesfalls feststehen. Der 19-jährige Engländer wolle einen Wechsel weg von Borussia Dortmund nicht erzwingen. Noch eine weitere Saison für den BVB sei damit nicht ausgeschlossen.

"Die Mädels haben ein super Spiel gemacht, und ich bin sehr stolz. Bei der Rückkehr in die Rote Erde den Aufstieg in die Landesliga klarzumachen, ist einfach eine coole Geschichte", freute sich Meister-Trainer Thomas Sulewski im Interview mit der Klubseite.

Das Frauen-Team von Borussia Dortmund hat vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Staffel 4 und somit den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Mit einem 15:0-Sieg gegen den Wambeler SV konnte der erste Tabellenplatz schon sechs Tage vor dem Ende der Bezirksliga-Saison gesichert werden.

© getty

BVB, Gerüchte: Mannschaft bekam wohl keine Info über Bayern-Stolperer

Borussia Dortmund verspielte am Samstagabend eine 2:0-Führung gegen den VfB Stuttgart - und auch der 3:2-Führungstreffer in der Nachspielzeit wurde von den Schwaben noch einmal egalisiert. Nach dem Spiel wurde von vielen Seiten über die mangelnde Einstellung und Bereitschaft, auch in der 97. Minute noch die letzten Meter zu gehen, gesprochen. Sportdirektor Sebastian Kehl war "sauer und enttäuscht". Man habe sich selbst "vieles kaputt gemacht".

Doch wie die Bild enthüllt, sollen die Profis von Borussia Dortmund über ein wichtiges Detail nicht informiert worden sein: Das Ergebnis des Konkurrenten. Dass der FCB mit einem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim bereits im Nachmittags-Spiel Punkte liegen ließ und der BVB hätte gleichziehen können, habe man der Mannschaft verschwiegen. Das hätte aber möglicherweise den letzten Motivationsschub geben können, die 2:0-Führung über die Zeit zu bringen.

BVB vs. FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga