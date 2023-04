BVB, News und Gerüchte: Führungsriege beschloss verbale Meister-Offensive

Bei einem Treffen am Montag hat die Führungsriege von Borussia Dortmund beschlossen, offen vom Titel zu sprechen. Trainer-Veteran Felix Magath hat bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Marco Reus Zweifel geäußert. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Bei einem Treffen nach dem enttäuschenden 3:3 gegen den VfB Stuttgart hat die Führungsriege von Borussia Dortmund beschlossen, offen vom Titel zu sprechen. "Edin, Sebastian und ich saßen am Montag zu dritt zusammen und haben überlegt, welche Dinge wir in dieser Woche anders machen können", erzählte Geschäftsführer Hans-Jochaim Watzke bei Sky . "Wir wollten schon die ganze Zeit Deutscher Meister werden, aber jetzt sagen wir es auch."

BVB: Spieler in Reus' Situation "fast immer ein Problem"

Trainer-Veteran Felix Magath hat bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Marco Reus bei Borussia Dortmund Zweifel geäußert. Spieler in dessen Situation seien "fast immer ein Problem", erklärte der 69-Jährige bei Sport1.

"Daran sind schon viele Trainer gescheitert. Er will nicht aufhören, und wenn man in einem Verein groß geworden ist wie Reus in Dortmund, dann hat man viele Sympathien, viel Unterstützung. Es will ja niemand etwas gegen den Spieler", sagte Magath. "Aber wenn die Leistungen nicht mehr so abgerufen werden, leidet die Mannschaft. Und diese Spieler unterdrücken das, was nachkommt."

Magath verwies in diesem Zusammenhang auch auf Reus' Teamkollegen Mats Hummels (34) sowie Thomas Müller (33) beim FC Bayern München als ähnliche Fälle. Der 33-jährige Reus spielt seit 2012 für Dortmund. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Trotz bereits lange andauernder Verhandlungen einigten sich die beiden Parteien noch nicht auf eine Verlängerung. Zuletzt wusste Reus sportlich nicht mehr zu überzeugen.

