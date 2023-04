BVB, News und Gerüchte - Dortmund-Star Julian Brandt wehrt sich gegen Mentalitätsdebatte: "Das ist unser Problem"

Während sich Julian Brandt zur BVB-Mentalitätsfrage und einer möglichen Vertragsverlängerung von Marco Reus geäußert hat, konterte Hans-Joachim Watzke den frechen Söder-Spruch gelassen. Derweil soll ein Youngster seinen Vertrag verlängern. Die News und Gerüchte rund um den BVB.

Nachdem sich am Donnerstag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder abfällig über Borussia Dortmund geäußert hatte, meldete sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun gelassen: "Die Antwort (im Titelrennen; Anm. d. Red. ) kommt spätestens in fünf Wochen", sagte der 63-Jährige der Bild . Am 28. Mai findet der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag der Saison 2022/23 statt.

Auch sein Teamkollege Julian Brandt hat sich in einem Gespräch mit web.de zu seinem Kapitän geäußert. Über dessen Standing im BVB-Team sagte der 26-Jährige: "Es wird gezielt geschaut, was macht Marco auf dem Platz, was macht Marco neben dem Platz." Reus sei dabei allerdings "nicht der typische Leader-Kapitän". Doch letztlich verriet Brandt, dass auch er sich natürlich freuen würde, wenn Reus bleibt.

Zu einem endgültigen Ergebnis sind beide Parteien demnach noch nicht gekommen. In einer Fan-Umfrage der Bild hatten am 17. April 78 Prozent von 34.400 Teilnehmern gegen eine Verlängerung des Reus-Vertrags gestimmt.

BVB, Transfers: Justin Nijnmah soll bei Borussia Dortmund bleiben

Borussia Dortmund will Stürmer Justin Nijnmah über den Sommer hinaus halten. Der Angreifer ist aktuell von Werder Bremen an den BVB ausgeliehen. Geht es nach den Schwarzgelben, soll Nijnmah aber nicht wie geplant zur neuen Saison in die Hansestadt zurückkehren.

Ingo Preuß, Teammanager der Dortmunder U23, sagte den Ruhrnachrichten: "Wir bemühen uns um eine Verlängerung, wir würden Justin gerne behalten." Der BVB hat eine Kaufoption, diese soll im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Nijnmah erzielte in dieser Saison für die Reserve der Borussia in der 3. Liga zehn Tore in 28 Spielen. Dazu lieferte er noch vier Vorlagen. In der Bundesligamannschaft kam er zu 21 Einsatzminuten.

Der Vertrag des gebürtigen Hamburgers bei Werder läuft noch bis 2024.