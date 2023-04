BVB - Eintracht Frankfurt 4:0: Borussia Dortmund nutzt Pleite des FC Bayern München und ist neuer Tabellenführer der Bundesliga

Borussia Dortmund ist neuer Tabellenführer der Bundesliga! Der BVB gewann sein Heimspiel am 29. Spieltag mit 4:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt. Nach der Niederlage des FC Bayern München in Mainz beträgt der Vorsprung der Schwarz-Gelben nun einen Punkt.

Jude Bellingham brachte den BVB mit seinem fünften Saisontor in Führung (19.). Nur fünf Minuten später erhöhte Donyell Malen. Kurz vor der Pause stellte Mats Hummels mit seinem ersten Bundesligator seit Oktober 2021 auf 3:0. Den vierten Treffer steuerte erneut Malen bei.

Malen gelang im fünften BL-Spiel in Folge ein Tor. Der Dortmunder kam in diesen fünf Partien auf acht Torbeteiligungen (sechs Treffer, zwei Vorlagen).

Hummels ist der siebte Spieler der BL-Historie, der in mindestens 15 Spielzeiten in Folge ins Tor trifft. Der zuvor letzte war Olaf Thon von 1984/85 bis 1999/00 in 16 Saisons in Folge.

Die SGE wahrte seit 26 BL-Gastspielen keine Weiße Weste mehr in Dortmund (zuletzt 3:0 im April 1991). Eine längere Gegentorserie hatten die Adler auswärts in der Bundesliga noch bei keinem Verein.

Vor der Partie sprach BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die Niederlage des FC Bayern, Markus Söder und die Zukunft von Marco Reus. Hier lest Ihr mehr!

BVB - Eintracht Frankfurt: Die Analyse

Es klingt bei einem 3:0 für die Dortmunder zu Pause seltsam, doch die SGE war in den ersten 45 Minuten mindestens ebenbürtig. Den Unterschied machte die enorme Effizienz des BVB, der mit vier Schüssen aufs Tor drei Treffer erzielte - die Expected-Goals-Werte lagen bei 0,61 zu 0,5 pro Borussia. Zunächst fehlte den Hausherren die Klarheit im Spiel nach vorne und man schaffte es nur mit hohen Bällen in den Strafraum, blieb dabei jedoch ungefährlich. Doch nach der ersten erfolgreichen Passfolge über mehrere Stationen klingelte es sofort.

Dortmund gewann zwar etwas mehr als die Hälfte der Zweikämpfe, doch besonders nach dem Doppelschlag agierte man gegen den Ball zu passiv und nur wenig konsequent. So gelang es Frankfurt mehrfach, über die Flügel in den Rücken der Abwehr zu kommen und aussichtsreich im Strafraum aufzutauchen. Die hochkarätigen Gelegenheiten wurden aber von Buta und Götze vergeben - und Dortmund traf gegen die merklich nicht eingespielte Abwehrreihe ein drittes Mal.

Was im Gegensatz zur Enttäuschung von Stuttgart am vergangenen Wochenende beim BVB diesmal durchgängig stimmte, war neben der Effizienz die Willensleistung. Die Borussia kam mit geschärften Sinnen aus der Halbzeit, blieb in beide Spielrichtungen aufmerksam und stabil. Gerade das Gegenpressing nach Ballverlust, aber auch die Besetzung des Strafraums bei Offensivaktionen waren stark.

So wurde die Partie im zweiten Abschnitt zu keiner Phase mehr scharf. Dortmund kontrollierte Ball und Gegner - und baute die sichere Pausen-Führung noch aus.

BVB - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (25. Süle), Guerreiro (70. Wolf) - Can - Brandt (70. Reus), Bellingham (77. Özcan) - Malen, Adeyemi - Haller (77. Moukoko).

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe (71. Gebuhr), Lenz - Buta, Rode, Sow, Knauff (46. Kamada) - Dina Ebimbe (84. Alidou), Götze - Kolo Muani (70. Aaronson).

BVB - Eintracht Frankfurt: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Bellingham (19.), 2:0 Malen (24.), 3:0 Hummels (41.), 4:0 Malen (66.)

Dortmund gewann gegen keinen anderen Klub in der Bundesliga so häufig wie gegen Frankfurt (49-mal) und erzielte gegen kein anderes Team so viele Tore (194).

Der BVB hat nun erstmals überhaupt vier BL-Spiele in Folge gegen die SGE gewonnen.

Dortmund feierte den neunten BL-Heimsieg in Folge.

Frankfurt ist seit acht BL-Spielen sieglos. Das ist die längste aktuelle Sieglos-Serie der Liga. Auswärts wartete die SGE seit neun Partien auf einen Dreier.

SGE-Trainer Glasner verlor alle seine acht BL-Duelle gegen Dortmund.

Der Star des Spiels: Mats Hummels (BVB)

Mit über 70 Prozent gewonnener Duelle bester Zweikämpfer beim BVB. Dazu mit den meisten Ballgewinnen auf dem Feld, seine Antizipation war wie so oft hervorragend. Krönte seine gute Leistung mit seinem langersehnten - und historischen, siehe oben - Treffer zum 3:0.

Der Flop des Spiels: Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt)

Kassierte eine frühe - allerdings unberechtigte - Gelbe Karte und musste daher aufpassen. Ließ sich vor dem 0:1 zu leicht von Torschütze Bellingham eindrehen und kam in vielen Szenen zu spät.

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Ordentliche Leistung in einem Spiel ohne größere Aufreger. Die frühe Gelbe Karte für Frankfurts Lenz war allerdings falsch, da dieser beim vermeintlichen Foulspiel gegen Haller nicht aktiv zu Werke ging (13.).