BVB, News und Gerüchte: Duo ohne Zukunft bei Borussia Dortmund - Jude Bellingham mit Spitze gegen Sponsor?

Ein Duo könnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Jude Bellingham hat sich einen kleinen Seitenhieb gegen den Sponsor des BVB erlaubt und Youssoufa Moukoko hat sich zu seiner aktuellen Lage geäußert. Alle News und Gerüchte rund um den neuen Tabellenführer der Bundesliga.

© getty BVB, Gerücht: Duo von Borussia Dortmund ohne Zukunft? Thomas Meunier und Mateu Morey haben wohl keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Bei Meunier stünden die Zeichen trotz seines noch bis 2024 laufenden Vertrages klar auf Abschied. Der BVB soll sich eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro von einem Verkauf erhoffen, der Belgier soll derweil bereits seine Optionen ausloten. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona gegeben. Zudem würde ein Abgang von Meunier auch die Gehaltskosten der Borussia stark entlasten. Der Rechtsverteidiger verdient dem Bericht zufolge bis zu acht Millionen Euro im Jahr. Aufgrund von vielen Verletzungen kommt er in dieser Saison bislang auf lediglich zwei Kurzeinsätze, zuletzt verletzte er sich bei seinem zweiten Auftritt für die BVB-Reserve in der 3. Liga an den Adduktoren. Auch Moreys Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr nach dem Saisonende weiter. Dennoch sei es unwahrscheinlich, dass er nochmal eine übergeordnete Rolle in den Planungen von Trainer Edin Terzic spielt. Morey plagt sich seit April 2021 mit schweren Knieverletzungen rum. Auf einen Kreuzbandriss folgte im August 2022 zwar ein Comeback in der zweiten Mannschaft, wenig später erwischte es jedoch das andere Knie des Rechtsverteidigers. Zwar ist Morey längst wieder Teil des Mannschaftstrainings, für den Kader wurde er seither aber weder für die Bundesliga noch für die 3. Liga berufen. Hinten rechts hat der BVB mit Marius Wolf und Julian Ryerson zudem zwei weitere Optionen. Außerdem soll dem Vernehmen nach weiterhin das 18-jährige Talent Iván Fresneda von Real Valladolid verpflichtet werden. Aus diesem Grund stehen auch die Chancen auf eine Rückkehr von Ansgar Knauff schlecht. Der 21-Jährige ist seit Januar 2022 an Eintracht Frankfurt verliehen. Die Konkurrenz beim BVB soll ihn laut den Ruhr Nachrichten allerdings abschrecken. Zumal er auch bei den Hessen seinen Stammplatz verloren hat. Die SGE soll laut Sky dennoch ein Angebot für eine dauerhafte Verpflichtung vorbereiten.

© getty BVB, News: Seitenhieb von Jude Bellingham gegen Sponsor? Nach der Auseinandersetzung der Fans von Borussia Dortmund mit dem Stadion-Sponsor hat sich auch Jude Bellingham zum Namen "Westfalenstadion" bekannt. "Großes Spiel, großer Sieg. So laut habe ich die Westfalen noch nie gehört, danke! Noch fünf (Spiele; Anm. d. Red.) zu gehen", schrieb der Mittelfeldspieler bei Twitter. Gegen Eintracht Frankfurt hatten die BVB-Fans wie schon beim vergangenen Heimspiel gegen Union Berlin auf der Südtribüne des Signal Iduna Parks auch vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ein Banner mit der Aufschrift "Für immer Westfalenstadion" aufgehangen. Die Aktion hatte schon vor zwei Wochen für viel Kritik vonseiten des Sponsors gesorgt. "Für mich ist das inakzeptabel, wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit langer Zeit unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten", hatte Vorstandschef Ulrich Leitermann von dem Versicherungskonzern gesagt: "Da wünsche ich mir einen wertschätzenden Umgang, der beide Interessenslagen berücksichtigt." Hinterher war eine Diskussion in den Sozialen Medien entfacht. Zudem brachten Unbekannte am Tag vor dem Frankfurt-Spiel vor dem Signal-Iduna-Unternehmenssitz in Dortmund ein Plakat an. "Ulrich Leitermann - Eigentor des Jahres", war darauf zu lesen. Die Arena in Dortmund wurde 2005 in Signal Iduna Park umbenannt, zuvor hörte es auf den Namen Westfalenstadion.

© getty BVB, News: Youssoufa Moukoko spricht über seine Situation Youssoufa Moukoko hat nach dem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, durch den seine Mannschaft die Tabellenführung der Bundesliga übernahm, über seine aktuelle Situation gesprochen. Der junge Stürmer muss sich seit seiner Verletzungspause mit einer Reservistenrolle zufriedengeben. "Ich nehme es gerne an. Ich war sieben Wochen raus, ich brauche noch ein bisschen. Der Trainer entscheidet immer, wer spielt. Ich werde meine Zeit bekommen und es liegt an mir, ob ich von Anfang an spiele oder von der Bank komme", sagte Moukoko am Sky-Mikrofon. Der 18-Jährige weiter: "Ich bin zufrieden mit meiner Zeit, die ich bisher bekommen habe. Der Trainer vertraut mir, das zeigt er mir auch und ich bin sehr zufrieden." Sei seiner Rückkehr im April kommt Moukoko auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga und 45 Minuten Spielzeit im DFB-Pokal. Dabei gelang ihm ein Treffer. Gegen Frankfurt wurde er trotz des deutlichen Ergebnisses erst in der 77. Minute eingewechselt.