BVB vs. Eintracht Frankfurt 4:0: Gewinner des Spiels und die Einzelkritiken der Profis von Borussia Dortmund

Der BVB schlägt Eintracht Frankfurt mit 4:0 und erobert die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der Profis von Borussia Dortmund.

Den Patzer des FC Bayern ausnutzen? Dem BVB ist es diesmal gelungen. Trotz des Torfestivals rückt ein Abwehr-Routinier in den Mittelpunkt. Ein viel kritisierter Stürmer dagegen hat wohl endgültig seine Ladehemmung überwunden. Die Gewinner und Verlierer der Partie sowie alle BVB-Spieler in der Einzelkritik.

© imago images Gewinner: Mats Hummels (BVB) Der Weltmeister von 2014 mit Comeback-Qualitäten: Trotz starker Hinrunde war Hummels aus der Startelf gerutscht und musste die Dortmunder Aufholjagd zu Beginn des Jahres meist von der Bank aus verfolgen. Der Innenverteidiger akzeptierte seine Rolle klaglos und feuerte die Kollegen auch von der Seite an. Nun zeigt er, wie wichtig er weiterhin sein kann für die Meister-Ambitionen des BVB.

© imago images Gewinner: Donyell Malen (BVB) Er hat einen ultralangen Anlauf von anderthalb Jahren gebraucht beim BVB und war von vielen Kritikern als Fehleinkauf abgestempelt worden. Aber im Titelendspurt der Saison 2022/23 kann der Holländer plötzlich zum X-Faktor werden. Malen überzeugt seit Wochen in der Dortmunder Offensive und hat endlich seinen Torjägerinstinkt gefunden, der ihn in Eindhoven so ausgezeichnet hat. Sechs Tore in den jüngsten fünf Spielen - endlich schafft der Flügelflitzer Werte, die sich der BVB lange von ihm erhofft hatte.

© imago images Verlierer: Marco Reus (BVB) Höchststrafe für den Kapitän: Reus musste zunächst tatenlos zusehen, wie die Teamkollegen den Sprung an die Tabellenspitze sicherten. Als Der BVB-Regisseur aufs Feld durfte, war das Spiel längst entschieden. Keine Zeit, um Eindruck bei den Fans zu hinterlassen. Die Diskussionen um eine Vertragsverlängerung des Dortmunder Urgesteins werden weitergehen.

© imago images Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen BVB vs. Eintracht Frankfurt - 4:0 Tore 1:0 Bellingham (19.), 2:0 Malen (24.), 3:0 Hummels (41.), 4:0 Malen (66.) Aufstellung BVB Kobel - Ryerson, N. Schlotterbeck (25. Süle), Hummels, Guerreiro (70. Wolf) - Can, Brandt (70. Reus), Bellingham (77. Özcan), Malen, Adeyemi - Haller (77. Moukoko) Aufstellung Eintracht Trapp - Tuta, Hasebe (70. Gebuhr), C. Lenz - Buta, Rode (52. Borre), Sow, Knauff (46. Kamada), Dina Ebimbe, M. Götze - Kolo Muani (70. Aaronson) Gelbe Karten Dortmund: Bellingham (54.)

Bellingham (54.) Frankfurt: Lenz (13.), Kolo Muani (23.), Rode (49.)

© imago images BVB: Torhüter Gregor Kobel: Auf dem Posten bei Kolo Muanis Versuch aus spitzem Winkel (27.). Auch durch den Kopfball von Buta nicht zu bezwingen (34.). Im Glück, als Eintracht-Spielmacher Götze kurz vor der Pause etwas zu genau zielte. Musste im zweiten Durchgang nicht mehr groß eingreifen. Note: 3.

© imago images BVB: Abwehr Julian Ryerson: Lieferte sich einige spannende Duelle mit Ansgar Knauff auf der rechten Seite, bis die Dortmund-Leihgabe ausgewechselt wurde. Sehr engagiert, aber den Flanken fehlte meist die nötige Präzision. Da bleibt viel Luft nach oben. Note: 3,5. Mats Hummels: Starke Partie des Routiniers. Mit sehr viel Überblick machte er alle Speed-Defizite gegen Kolo Muani wett. Mit dem Rettungsblock gegen den freistehenden Götze (22.). Durfte sich dann sogar als Torschütze feiern lassen - zum ersten Mal in dieser Saison. Sehr intensiv in den Spielaufbau eingebunden. Mit den meisten Ballaktionen aller BVB-Spieler. Note: 1,5. Nico Schlotterbeck: Seine Rückkehr tat dem BVB gut, er hatte viele Ballaktionen. Aber nach nicht einmal einer halben Stunde war für den Nationalverteidiger mit Problemen am Oberschenkel wieder Schluss. Maximal unglücklich: Schlotterbeck bekam einen Freistoß von Malen ins Gesicht. Keine Bewertung. Raphaël Guerreiro: Ausgangspunkt des ersten Treffers. Beim 3:0 durch Hummels schraubte der Vorlagen-König der Liga seine Quote auf stolze zwölf Assists. Wieder einer der besten Dortmunder. Note: 2.

© imago images BVB: Mittelfeld Emre Can: Sammelte unzählige Fleißkärtchen im defensiven Mittelfeld. Nicht alles gelang, aber meist behielt Can die Übersicht oder konnte in letzter Sekunde den Ball an einen Mitspieler weiterspitzeln. Wichtige Rolle aktuell beim BVB. Note: 2,5. Jude Bellingham: Wieder viel, viel griffiger als zuletzt. Gab keinen Ball verloren. Belohnte sich schon im ersten Durchgang mit dem feinen Führungstreffer zum 1:0 (19.) - schnelle Drehung, präziser Abschluss. Toller Pass auch auf Adeyemi nach gut einer halben Stunde. Hatte kurz nach der Pause einen zweiten Treffer auf dem Fuß. Note: 2,5. Julian Brandt: Ließ den Ball vorm 1:0 schön weiterlaufen - der fünfte Assist für Brandt in dieser Bundesliga-Saison. Ansonsten mit guten Ideen, aber ohne den zündenden Funken. Mit deutlich zu vielen Ballverlusten (15), oft auch in den gefährlichen Zonen. Note: 3.

© imago images BVB: Angriff Donyell Malen: Die Serie hält: Im fünften Spiel in Folge erzielt der Holländer mindestens einen Treffer, diesmal sogar einen Doppelpack. Beim 2:0 blieb er vor Eintracht-Keeper Kevin Trapp cool, beim 4:0 zeigte er Präzision. Wieder mit großer Spielfreude und inzwischen auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein für starke Power-Dribblings auf den Flügeln. Note: 1,5. Karim Adeyemi: Vergab leichtfertig das 3:0 für den BVB, als er im Duell Eins-gegen-eins an Trapp scheiterte. Im Rückwärtsgang zudem mit einigen Leichtsinnsfehlern. Dafür aber offensiv so wichtig für Schwarz-Gelb. "Air Adeyemi" mit der Kopfball-Vorlage (!) vorm zweiten Treffer und dem perfekten Seitenwechsel vor dem 3:0. Auch der vierte Treffer geht auf sein Vorlagen-Konto. Manko: Sah erneut Gelb wegen einer Schwalbe. Note: 2. Sébastien Haller: Hatte einen schweren Stand gegen die Eintracht-Defensive, machte aber das Beste draus. Immer anspielbereit. Zweikampfstärkster Borusse vor der Pause und an der Entstehung des 2:0 beteiligt. Hatte auch beim vierten Treffer einen Anteil. Am Ende fehlte die Kraft für mehr. Note: 2,5.