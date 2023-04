Im Topspiel des 29. Spieltags empfängt der BVB zuhause Eintracht Frankfurt. Wir begleiten die Partie hier im Liveticker.

Kann der BVB gegen Frankfurt wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung einfahren? Die Antwort gibt's im Liveticker von SPOX.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem der BVB am vergangenen Spieltag die Tabellenführung in letzter Minute aus der Hand gegeben hat, möchte der Ruhrpottklub gegen Frankfurt nun wieder drei Zähler einfahren. Mit der Eintracht ist ein schwächelnder Gegner zu Gast, seit sieben Partien konnten die Adler in der Bundesliga nicht mehr gewinnen. Kurz vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Das Rückspiel steigt in Dortmund, dementsprechend geht es im Signal Iduna Park zur Sache. Um 18.30 Uhr geht's los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Bundesliga, BVB vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham - Malen, Adeyemi - Haller Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, C. Lenz - Buta, Rode, Sow, Knauff - Dina Ebimbe, M. Götze - Kolo Muani

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

