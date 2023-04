1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1: Krise immer dramatischer! FCB verliert in Mainz - zieht der BVB vorbei?

Die Krise des FC Bayern München wird immer dramatischer! Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am 29. Spieltag der Bundesliga trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 (1:0) gegen den FSV Mainz 05. Verfolger Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr im LIVETICKER) an der Tabellenspitze vorbeiziehen.

Der zuletzt wegen eines Schlags gegen Leroy Sané suspendierte Sadio Mané (29.) brachte den FC Bayern bei seinem Startelf-Comeback mit 1:0 in Führung (19.). Es war sein erstes Tor in diesem Kalenderjahr. Ludovic Ajorque (65.), Leandro Barreiro (73.) und Aaron Martin (79.) drehten das Spiel.

Alphonso Davies musste bereits in der 9. Minute verletzt ausgewechselt werden. Hier geht es zur Meldung.

Tuchel und Kapitän Thomas Müller haben sich in ihren anschließenden TV-Interviews ratlos gezeigt. Hier geht es zur Meldung.

Für den FC Bayern war es das vierte sieglose Pflichtspiel in Folge. Tuchels Ex-Klub Mainz blieb dagegen im zehnten Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen.

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Die Analyse

Tuchel änderte seine Startelf nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City auf vier Positionen: Unter anderem rückten Thomas Müller und Sadio Mané in die Mannschaft. Eric Maxim Choupo-Moting fehlte erneut verletzt, Benjamin Pavard gesperrt. Taktisch formierte Tuchel seine Elf im siebten Spiel erstmals mit einer Abwehr-Dreierkette.

Die beiden Außenverteidiger Joao Cancelo und Noussair Mazraoui (kam bereits in der 9. Minute für den am Oberschenkel verletzten Alphonso Davies) standen bei eigenem Ballbesitz extrem hoch. Ihre ursprünglichen Positionen übernahmen dann oftmals die nach außen schiebenden Mittelfeldspieler Leon Goretzka oder Jamal Musiala. Diesbezüglich bezeichnend war Manés Führungstor: Cancelo bereitete es mit einer Flanke vor, Mazraoui stand im Fünfer direkt neben dem Torschützen.

Trotz phasenweise über 80 Prozent Ballbesitz war das die einzige Großchance des FC Bayern in der ersten Halbzeit. Die Gastgeber zogen sich meist sehr weit zurück, pressten vereinzelt aber auch mit vielen Spielern am gegnerischen Strafraum. So gelangen ihnen in der Anfangsphase zwar einige gute Ballgewinne, die sie anschließend aber nicht entsprechend nutzten. Genau so war es auch bei zwei Konterchancen Ende der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel wurde Mainz gefährlicher, das Spiel generell offener und chancenreicher. Aus einer unübersichtlichen Strafraumszene infolge eines Freistoßes resultierte der Ausgleich durch Ludovic Ajorque. Statt sich aufzubäumen, gerieten die Münchner daraufhin akut ins Wanken. Die Unsicherheit war nun klar anzumerken. Am besten bei Leandro Barreiros Führungstreffer, als im Abwehrverbund komplette Konfusion herrschte.

Tuchel reagierte sofort und brachte Mathys Tel und Ryan Gravenberch - durchaus überraschend für die beiden Führungsspieler Müller und Joshua Kimmich. Sie mussten von der Bank aus mit ansehen, wie der FC Bayern durch Aaron Martin auch noch ein drittes Gegentor kassierte.

FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, Fernandes (83. Alexander Hack) - Widmer, Barreiro, Kohr (64. Stach), Caci (46. Martin) - Onisiwo, Lee (77. Barkok) - Ajorque (77. Ingvartsen).

FC Bayern: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Joao Cancelo, Kimmich (74. Gravenberch), Davies (9. Mazraoui) - Goretzka, Musiala (80. Gnabry) - Thomas Müller (75. Tel), Mane (80. Leroy Sane).

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Mané (29.), 1:1 Ajorque (65.), 2:1 Barreiro (73.), 3:1 Martin (79.)

Der Star des Spiels: Ludovic Ajorque (FSV Mainz 05)

Der französische Sturmtank hatte an den ersten beiden Mainzer Treffern entscheidenden Anteil. Das 1:1 erzielte Ludovic Ajorque selbst, vor dem 2:1 leitete er den Ball mit dem Kopf gut weiter.

Der Flop des Spiels: Josip Stanisic (FC Bayern München)

Erstmals stand Stanisic unter Tuchel in der Startelf. Defensiv lange stabil, in der Schlussphase aber an zwei Gegentoren direkt beteiligt. Vor dem 1:2 verlor er einen wichtigen Zweikampf gegen Karim Onisiwo, beim 1:3 war er zu weit weg vom Torschützen Leandro Barreiro.

Der Schiedsrichter: Felix Zwayer

Zurecht verwehrte Felix Zwayer Sadio Manés vermeintlichem Führungstreffer in der 15. Minute wegen einer minimalen Abseitsstellung die Anerkennung (15.). Anschließend blieben strittige Szenen aus.