BVB, News und Gerüchte - Für Verbleib bei Borussia Dortmund: Marco Reus soll wohl auf Millionensumme verzichten

Marco Reus müsste bei einer Verlängerung mit Borussia Dortmund wohl auf eine Millionensumme verzichten, der BVB ist derzeit das heißeste Team der großen Ligen und ein Talent spielt bei den Schwarz-Gelben wohl keine Rolle mehr. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Laut der WAZ will die Identifikationsfigur bleiben, wohingegen Mats Hummels mit einem Wechsel ins Ausland liebäugelt. Akzeptiert Reus die Gehaltseinbußen? Es gab in den letzten Wochen bereits mehrere Gespräche. Eine Entscheidung soll spätestens im April fallen.

Allerdings soll Reus dabei deutlich weniger verdienen als zuvor. Laut dem Bericht bietet der BVB maximal sechs Millionen Euro Jahresgehalt. Das wäre die Hälfte vom derzeitigen Salär. Sportdirektor Sebastian Kehl will seinen ehemaligen Mitspieler offenbar lieber mit Erfolgsprämien locken. Das macht Sinn, schließlich ist Reus anfällig für Verletzungen. 147 BVB-Spiele verpasste er aufgrund verschiedener Blessuren.

Der Raketenstart in das neue Jahr hat den BVB auf Platz 2 katapultiert. Seit sieben Spielen ist Dortmund nun in der Liga unbesiegt. Im Pokal steht man nach dem 2:1-Sieg gegen Bochum im Viertelfinale und kann auch mit breiter Brust und einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gehen.

Justin Njinmah spielt in der BVB-Reserve derzeit eine gute Saison. Beim 4:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim steuerte der 22-Jährige einen Doppelpack bei. Allerdings ist die Zukunft des Stürmers ungewiss.

© getty

BVB, News: Chelsea-Trainer Graham Potter droht wohl Schicksalsspiel gegen Dortmund

Für den Trainer des FC Chelsea, Graham Potter, könnte es beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den BVB um seinen Job gehen. Sollten die Blues am 7.3. gegen Dortmund verlieren, würde man alle Saisonziele verpassen.

"Wenn die Ergebnisse nicht stimmen - und sie stimmen gerade nicht -, kann man sich nicht ewig auf Rückendeckung verlassen, das steht fest", ist sich Potter der Situation bewusst. Der Vertrag des Coaches läuft noch bis 2027. "Ich habe in diesem Verein nicht genug getan, um viel Vertrauen zu bekommen. Das akzeptiere ich auch", so Potter. Das Spiel gegen den BVB könnte also ein vorgezogenes Saisonfinale sein und es gibt derzeit angenehmere Gegner als die Borussia.