BVB: Nachwuchstrainer von Borussia Dortmund poltert gegen den DFB

Mike Tullberg von Borussia Dortmund kritisiert den DFB und die Ausbildungsstrukturen im Nachwuchsbereich. "Deutschland ist international abgehängt", hat der Nachwuchstrainer des BVB bei Sport1 gesagt: "Wir laufen anderen Nationen hinterher."

"So wie der Bundesliga-Wettbewerb aufgeteilt ist, macht das wenig Sinn", so der seit 33 Partien ungeschlagene Trainer der BVB-U19: "Wir haben 60 Mannschaften in den Bundesliga-Staffeln und damit viel zu wenige Spiele auf gleichem Niveau. Wir haben seit 2020 kein Ligaspiel mehr verloren."

Die Strukturen wären in der aktuellen Form nicht förderlich, um sich mit den Besten in Europa zu messen. "Das sieht man auch an dem Abschneiden deutscher Teams in der Youth League", sagte Tullberg: "Das hat schon seine Gründe. International sind wir nicht wettbewerbsfähig."

Mit einem Lösungsvorschlag tut er sich allerdings schwer. "Wenn die 20 besten Mannschaften in Deutschland in Hin- und Rückspielen gegeneinander spielen würden, hätten wir nur Topspiele. Aktuell spielen ja die besten Teams aus den Staffeln in Halbfinale und Finale um die Meisterschaft", erklärte der 37-Jährige: "Das ist mehr ein Pokal-Wettbewerb. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir müssen auch Spiele gegen vermeintlich schwächere Teams haben, auch das gehört zur Entwicklung dazu, aber auf Dauer ist das nicht gut."

Am Dienstag empfängt sein Team im Achtelfinale der Youth League Paris Saint-Germain. Angesichts der Probleme im deutschen Nachwuchs sei Tullberg aber zufrieden, so weit gekommen zu sein.