BVB: Verbleib von Mats Hummels wohl unsicher - Marco Reus hat sich angeblich entschieden

Mats Hummels ist sich offenbar noch nicht sicher, ob er auch in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Anders sieht es angeblich bei Marco Reus aus. Das geht aus einem Bericht der WAZ hervor.

Die Verträge von Hummels und Reus laufen am Saisonende aus - in Zukunft könnten sie dem Bericht zufolge unterschiedliche Wege einschlagen.

Hummels würde demnach derzeit mit einer Entscheidung zögern, ob er ein potenzielles Angebot des BVB für eine Ausdehnung seines Kontrakts überhaupt unterschreibt. Angeblich soll den Innenverteidiger im Herbst seiner Karriere das Ausland reizen. Der 34-Jährige spielte im Profibereich bislang nämlich ausschließlich in der Bundesliga (FC Bayern und Borussia Dortmund).

Seit der Weltmeisterschaft in Katar muss sich Hummels meist mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben, da Nico Schlotterbeck und Niklas Süle aktuell in der Abwehrzentrale gesetzt sind. Dennoch reichte es für 187 Minuten in der Bundesliga und einem Einsatz gegen VfL Bochum im DFB-Pokal über die volle Distanz.

Nach Informationen von Sport1 soll es bei Hummels auch Überlegungen geben, dass er seine Karriere in den USA ausklingen lässt. Der bekennende US-Sport-Fan soll an ein Engagement in der MLS denken, konkrete Vereine wurden in dem Bericht allerdings nicht genannt.

BVB: Marco Reus strebt wohl Verbleib an

Reus soll laut WAZ hingegen einen Verbleib anstreben. Der Kapitän der Dortmunder würde den Verein nur ungern verlassen. Offen bleibt jedoch, ob dem 33-Jährigen ein Vertragsangebot unterbreitet wird.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte kürzlich gegenüber dem Blatt: "Wir werden mit beiden Spielern Vertragsgespräche führen und dann schauen, was dabei herumkommt. In beiden Fällen ist das völlig offen."

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt im ZDF-Sportstudio von einer "klaren Tendenz" gesprochen, vermied aber eine konkrete Aussage.