BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund strebt wohl Vertragsverlängerung mit Julian Brandt an

Beim BVB wird neben den bekannten Transferkandidaten nun auch der Vertrag von Julian Brandt zu einem größeren Thema. Zudem gibt es Neues zu Marco Reus und Mats Hummels. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB - Gerücht: Borussia Dortmund will Vertragsverlängerung mit Julian Brandt

Julian Brandt spielt beim BVB seit Wochen in starker Form und erzielte auch am Wochenende das 1:0-Siegtor gegen die TSG Hoffenheim. Nun soll möglichst schnell mit dem Nationalspieler verlängert werden.

Brandt galt lange als Problemkind beim BVB und fand sich schon auf diversen Streichlisten wieder. Doch nun hat sich das Blatt gewendet und der 26-Jährige entwickelte sich zum Leistungsträger. Schon 8 Tore und 4 Assists sammelte er in der laufenden Saison.

Entsprechend sind auch die Teamkollegen angetan von den Vorstellungen Brandts. Nico Schlotterbeck etwa schwärmte von Brandts Leistungen gegen Hoffenheim und in den Wochen zuvor: "Was er vorne zuläuft. Welche Wege er geht. Er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt. Er hält fast jeden Ball. Und erarbeitet sich Tore."

Entsprechend ist Brandts Stellenwert beim BVB enorm gestiegen. Sein Vertrag läuft 2024 aus und bald steht eine Entscheidung an - schließlich würde Brandt im Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen. Sportdirektor Sebastian Kehl, der Brandt bei Bild einen "Riesenschritt nach vorne" bescheinigt hat, wird mit den Worten zitiert: "Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an."

Das Blatt berichtet, dass man beim BVB gerne mit Brandt vorzeitig verlängern wolle. Gleichzeitig aber heißt es, dass eine schnelle Entscheidung nicht zu erwarten sei. Brandt wird damit zum nächsten Brennpunkt für die Borussia, der womöglich ein Verkauf von Jude Bellingham sowie potenzielle Abgänge von Marco Reus und Mats Hummels ins Haus stehen. Die Verträge der beiden Veteranen laufen schon diesen Sommer aus.