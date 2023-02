BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund arbeitet wohl an Verlängerung von Julian Brandt

Borussia Dortmund möchte offenbar den Vertrag von Julian Brandt verlängern. Gregor Kobel hat derweil erklärt, dass er sich in Manuel Neuers Lage herein versetzen kann. Die News und Gerüchte zum BVB.

© imago images

BVB, News: Dortmund möchte offenbar mit Julian Brandt verlängern

Julian Brandt ist aktuell der wohl formstärkste Spieler beim BVB und der Verein möchte den 26-Jährigen nun offenbar mit einem neuen Vertrag für seine zuletzt starken Leistungen belohnen.

Nach Informationen von Sport1 plant der BVB über den Sommer hinaus mit Brandt, dessen aktuelles Arbeitspapier bei Dortmund noch bis 2024 datiert ist. Demnach soll es seitens der Verantwortlichen des Vereins bereits erste Signale für Vertragsgespräche gegeben haben.

In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf sieben Tore und fünf Assists in 27 Einsätzen für die Schwarz-Gelben und verriet nach dem Erfolg der Dortmunder gegen Werder Bremen am Samstag, sich aktuell sehr zufrieden zu sein. "Ich bin echt froh, wie hier alles läuft zurzeit", erklärte Brandt, der gegen die Bremer das Tor zum 2:0-Endstand erzielte.