BVB, News und Gerüchte: Julian Brandt verrät Grund für aktuelle Top-Form

Mittelfeldspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund hat einen Grund dafür genannt, weshalb er sich derzeit in Top-Form befindet. Stefan Effenberg hat den Spielstil des BVB als "schmutzig" bezeichnet. Die News und Gerüchte zum BVB.

Die Gründe für seine Konstanz sind vielfältig, doch der 26-Jährige gab nach dem Sieg in Bremen nun auch einen kleinen Einblick in eine selbst initiierte Veränderung: "Ich verzichte auf Gluten und Histamin", sagte Brandt.

Julian Brandt befindet sich beim BVB in bestechender Form und ist aktuell wohl der beste Spieler der Bundesliga . Auf zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) kommt er bereits in dieser Saison.

© imago images

BVB, News: Stefan Effenberg findet Dortmunds Spiel "schmutzig"

Der frühere Bayern-Spieler Stefan Effenberg hat in seiner Sport1-Kulumne zwar anerkannt, dass der BVB nach nun sechs Pflichtspielsiegen in Serie zwar erfolgreich spielen würde, doch den Spielstil der Borussen beschrieb der 54-Jährige als "schmutzig".

Effenberg sieht Borussia Dortmund aktuell "extrem gefestigt", nach dem 2:0-Sieg in Bremen sei der BVB "super in das Jahr reingekommen". Vor einiger Zeit sei das Team von Trainer Edin Terzic zudem noch "mehr verspielt gewesen (...) Sie bieten mittlerweile nicht mehr das Spektakel an, sondern spielen mit relativ einfachen Mitteln."

Damit meint Effenberg folgendes: "Sie spielen ein stückweit auch einen schmutzigen Fußball. Hauptsache sie holen die Punkte und bleiben oben dran. Darum geht es jetzt in der Situation."

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund