BVB: Borussia Dortmund muss wochenlang auf Youssoufa Moukoko verzichten

Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Youssoufa Moukoko verzichten. Die Diagnose seiner Verletzung vom Spiel gegen Werder Bremen steht nun fest.

Moukoko hat sich einen Anriss der Syndesmose zugezogen. Damit fehlt er dem BVB rund sechs Wochen und verpasst unter anderem die beiden Champions-League-Spiele gegen den FC Chelsea. "Das ist eine bittere Nachricht für ihn, für uns, gerade in der aktuellen Phase", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der 18-Jährige stand gegen die Norddeutschen in der Startelf der Dortmunder, musste nach einem Foul von Leonardo Bittencourt jedoch nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Moukoko verlängerte erst zu Jahresbeginn nach langwierigen Verhandlungen seinen Vertrag beim BVB bis 2026. In der laufenden Saison kommt er auf 18 Spiele in der Bundesliga (sechs Tore, vier Vorlagen), sechs in der Champions League (0/2) und einen im DFB-Pokal (0/1).