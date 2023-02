FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic nimmt Nagelsmann vor Achtelfinale gegen PSG in die Pflicht

Hasan Salihamidzic hat Julian Nagelsmann vor der Achtelfinalpartie gegen Paris St. Germain in die Pflicht genommen. Zudem hat Giovane Elber nochmal die Wichtigkeit des Spiels gegen die Pariser betont. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

© imago images FC Bayern München, News: Salihamidzic nimmt Nagelsmann in die Pflicht Hasan Salihamidzic hat vor dem Achtelfinalspiel des FC Bayern gegen Paris St. Germain noch einmal klare Erwartungen an seinen Trainer und das Team geäußert. "Für den Trainer, für die Spieler, für den Klub, für uns alle ist das Spiel sehr wichtig", betonte der Sportvorstand der Münchner am Flughafen vor der Abreise des deutschen Rekordmeisters. Von den Gerüchten, dass der zuletzt angeschlagene Kylian Mbappé doch für einen Einsatz im Achtelfinale infrage kommt, zeigte sich der 46-Jährige unbeeindruckt. "Das ist jetzt kein Thema für mich", so Salihamidzic. Ohnehin sei es für die Zuschauer besser, "wenn alle Topstars dabei sind und sich auf höchstem Niveau messen können". "Jeder weiß, was das für Topstars sind, das sind Wahnsinnsspieler", warnte Salihamidzic zudem Die Bayern täten daher "gut daran, uns auf uns zu konzentrieren. Das sind die Spiele, wo man zeigen kann, was man drauf hat!" Er sehe die Chancen aufs Weiterkommen bei 50:50, allerdings hätten die Münchner die Spiele im neuen Jahr bislang "nicht so gestaltet wie wir wollten. Wir kriegen aber langsam den Rhythmus. Die Stimmung ist gut, die Jungs sind heiß", meinte Salihamidzic. Gefordert seien "Aktivität, Energie, Aggressivität". Dass Trainer Julian Nagelsmann nach der durchwachsenen Generalprobe gegen den VfL Bochum (3:0) verärgert war, wollte Salihamidzic nicht überbewerten. "Das macht den Trainer aus, dass er seine Emotionen zeigt und auch mal sauer ist. Diese Emotionen verlangt er auch von seinen Spielern. Ich freue mich, wenn ich ihn so emotional sehe", sagte er. "Ich denke, ganz Europa freut sich auf das Spiel", sagte Salihamidzic mit Blick auf das Aufeinandertreffen mit PSG am Dienstagabend. Partien wie diese "sind die Highlights im Leben eines jeden Fußballers und um dieses Spiel zu gewinnen, forderte er "Aktivität, Energie, Aggressivität und Mentalität."

© getty FC Bayern München, News: Giovane Elber warnt vor PSG Der ehemalige Bayern-Star Giovane Elber hat noch einmal die Bedeutung des Achtelfinal-Krachers in der Champions League bei Paris St. Germain für den Rekordmeister herausgestellt. "Die Saison fängt jetzt erst so richtig an. Jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen. Man muss abliefern", sagte der frühere Torjäger vor dem Duell bei PSG. Elber erklärte, er hofft, "im Hinspiel auf ein gutes Ergebnis. Dann machen wir im Rückspiel alles klar". Gegen Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar forderte der Brasilianer bei fcb.tv "eine Mannschaftsleistung, da zählt nicht nur ein guter Abwehrspieler. Der Druck muss auf mehrere Spieler verteilt werden". Dass PSG zuletzt einige Probleme hatte, hat für Elber in der Königsklasse keinen Einfluss. Das jüngste 1:3 in der Liga gegen Monaco zähle nicht. "Das war nicht Paris, gegen uns wird eine ganz andere Mannschaft mit einem ganz anderen Charakter spielen", warnte er. Dem schloss sich auch Claudio Pizarro an: "Die haben verloren, weil die schon mit dem Kopf in der Champions League waren. Wir müssen aufpassen, aber die haben auch Respekt vor uns."

© imago images FC Bayern München, News: Julian Nagelsmann mit Lob für Yann Sommer Julian Nagelsmann hat nach einem knappen Monat mit dem neuen Stammtorhüter Yann Sommer ein zufriedenes Zwischenfazit gezogen. "Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben", sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain. Sommer mache es "leistungsmäßig und fußballerisch sehr gut". Und das, obwohl es für den 34-Jährigen aufgrund der besonderen Situation beim FC Bayern mit der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer und verschiedenen Nebengeräuschen "nicht ganz leicht war, reinzukommen". Neuer sei "ein außergewöhnlicher Torwart", Sommer allerdings agiere "sehr smart und clever. Er hat einen Führungsanspruch an sich, den er auch erfüllt", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Man hat immer das Gefühl, dass man ihn anspielen kann und muss bei Rückpässen nicht zittern. Er hat eine sehr gute Ausstrahlung." Sommer war kurz vor dem Re-Start Mitte Januar für acht Millionen Euro (plus Boni) von Ligarivale Borussia Mönchengladbach gekommen und hat bis 2025 unterschrieben. In sechs Pflichtspielen im Bayern-Trikot musste er fünf Gegentore hinnehmen, eine Niederlage kassierten die Münchner mit ihm noch nicht.

© getty FC Bayern München, News: Sergio Ramos äußert Respekt vor der Partie gegen FCB "Wenn ich an Bayern denke, denke ich an den Tag, an dem ich gegen sie (im Champions-League-Halbfinale 2014, Anm. d. Red.) ein Tor geschossen habe", zitiert die UEFA den Spanier auf ihrer Webseite. "Natürlich wissen wir, dass sie eine der besten Mannschaften sind, gegen die wir antreten können, eine große Herausforderung. Aber wenn wir sie schlagen, wäre das eine sehr positive Botschaft an die Welt. Um die Champions League zu gewinnen, muss man gegen die Besten gewinnen, und die Bayern gehören jedes Jahr dazu" erklärte der 36-Jährige. Die viermalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid äußerte zudem: "Die besten Mannschaften gewinnen nicht immer. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich dort bin, wo ich sein will, und zwar bei einem Verein, der so viel Hunger hat, die Champions League zu gewinnen."