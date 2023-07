Formel 1 - GP von Ungarn in Budapest, Gewinner und Verlierer: Ferrari kann die Boliden grau lackieren

Beim Großen Preis von Ungarn pulverisiert Max Verstappen den nächsten F1-Rekord, wenn auch dieses Mal "nur" für sein Team. Lando Norris bestätigt die starke Form der McLaren und Ferrari lässt die Konstanz vermissen.

Nach Österreich und Silverstone mischte das britische Traditionsteam in Ungarn zum dritten Mal nacheinander an der Spitze mit. Platz drei und vier im Qualifying für Norris und Piastri, dazu ein zweiter Platz für Ersteren am heutigen Sonntag - mittlerweile kann man getrost behaupten, dass McLaren ernsthafte Ansprüche anmeldet, nach Red Bull die zweite Kraft im Feld zu sein.

© getty

GP von Ungarn, Gewinner des Rennens: Max Verstappen

Wenn es am Samstag noch einige Zweifler gab, die die absolute Vormachtstellung des Niederländers in Budapest in Frage stellten, so wurden diese am Rennsonntag in beeindruckender Manier eines Besseren belehrt. Verstappen fuhr abermals alles und jeden in Grund und Boden. Den Grundstein für seinen Sieg legte er mit einem starken Start, als er sich innen in Kurve eins an Hamilton vorbeizwängte und Platz eins eroberte.

Diesen sollte er dann die gesamte Renndauer über nicht mehr abgeben. Wirklich in Bedrängnis geriet er nie. Nicht nur sicherte er mit dem Triumph einen neuen Rekord für Red Bull (zwölf Siege in Serie), Verstappen ist auch auf dem besten Weg, den Rekord von neun Siegen in Folge eines einzelnen Fahrers von Sebastian Vettel aus der Saison 2009 zu knacken.