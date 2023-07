Nach dem GP von Ungarn ist in der Formel 1 noch ein Rennen angesagt, danach geht es in die Sommerpause. Aber wie lange müssen wir uns gedulden, bis es in der Königsklasse des Motorsports weitergeht? Die Antwort gibt's hier.

Am Hungaroring ist alles entschieden, Max Verstappen holte sich seinen siebten Sieg in Folge. Nächste Woche folgt der GP von Belgien - und dann? Dann gönnen sich die Piloten eine kleine Verschnaufpause, bis es in die zweite Hälfte der Formel-1-Saison geht.

Formel 1: Wie lange geht die Sommerpause?

Einen knappen Monat pausiert die Formel 1, erst am Wochenende vom Freitag, den 25. August, bis Sonntag, den 27. August, geht es dann wieder rund. Allzu weit entfernt vom letzten Stopp vor der Pause, Belgien, ist auch der nächste Halt nicht: der Grand Prix von Zandvoort in den Niederlanden steht auf dem Programm.

Hier seht Ihr das Programm beim Comeback im Überblick:

Formel 1: GP von Zandvoort - Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session 25.08.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 25.08.2023 16 Uhr 2. Freies Training 26.08.2023 11.30 Uhr 3. Freies Training 26.08.2023 15 Uhr Qualifying 27.08.2023 15 Uhr Rennen

© getty In der Formel 1 ist eine Sommerpause geplant.

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung live im TV und Livestream

Wie jedes F1-Wochenende könnt Ihr auch das nach der Sommerpause live und exklusiv in voller Länge bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Sessions auf verschiedenen Kanälen, immer fündig werdet Ihr bei Sky Sport F1, wo Sascha Roos und Ralf Schumacher für Euch kommentieren.

Sky bietet auch Livestreams seines Programms an, und zwar via SkyGo oder WOW. Diese sind aber - genau wie das TV-Programm - kostenpflichtig.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich wechseln sich der ORF und ServusTV mit den Übertragungen ab, Ende August berichtet letzterer Sender live aus den Niederlanden - sowohl im TV als auch im Livestream via ServusTV On. In Deutschland ist der Free-TV Sender allerdings nur in Grenznähe oder via VPN-Zugang empfangbar.

Alternativ gibt es das Rennen auch noch bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, allerdings nur, wenn Ihr bereits ein Abo besitzt.

Formel 1: Der WM-Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 281 2. Sergio Perez 171 3. Fernando Alonso 139 4. Lewis Hamilton 133 5. George Russell 90 6. Carlos Sainz 87 7. Charles Leclerc 80 8. Lando Norris 60 9. Lance Stroll 45 10. Esteban Ocon 31

Formel 1: Der Rennkalender