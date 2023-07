Formel 1 - GP von Belgien in Spa-Francorchamps, Gewinner und Verlierer: Das Team der Stunde kassiert einen Nackenschlag

Die Dominanz von Max Verstappen und Red Bull hält auch beim Großen Preis von Belgien weiter an. Ein ehemaliger Podest-Dauergast ist unter den weiteren Gewinnern, außerdem erleidet das Team der Stunde einen Nackenschlag.

In Spa kehrte Alonso dann zum ersten Mal seit Österreich wieder in die Top-5 zurück. Zwar fuhr der Spanier gewiss kein sonderlich spannendes Rennen. Weite Teile dümpelte er zwischen der Spitze und den Mittelfeldrängen herum. Alonso lieferte aber absolut sauber und fehlerfrei ab.

Woche für Woche liefert er Bestleistungen ab, ohne dabei auch nur einmal über das Ziel hinauszuschießen. Der letzte individuelle Fehler Verstappens ist gefühlte Jahre her. So schleicht sich auch die Erkenntnis, dass er vielleicht kein einziges Rennen in diesem Jahr mehr abschenken wird, immer näher heran.

Pérez konnte diese Phase jedoch nicht für einen Ausbruch nutzen. Es kam also, wie es kommen musste: Nach dem ersten Boxenstopp brauchte Verstappen keine zwei Runden, um zum Mexikaner aufzuschießen und ihn schließlich zu überholen. Was danach folgte, war eine Lehrstunde für Pérez - im bitteren, negativen Sinne.

Platz zwei und doch ein Verlierer - wie kann das denn sein? Nun, natürlich fuhr Pérez eines seines besseren Wochenenden in diesem Jahr. Er sicherte einigermaßen souverän Podestplatz zwei ab und sorgte somit für den vierten RB-Doppelsieg in dieser Saison.

Der Australier wurde schon unmittelbar nach dem Start Opfer einer unverschuldeten Kollision mit Sainz. Dieser übersah ihn innen in Kurve eins und quetschte Piastri zwischen seinem Ferrari-Boliden und der Streckenbegrenzung ein. Die Schäden am Auto waren zu groß, um das Rennen fortzusetzen.

Nach den starken Tagen am Freitag und Samstag dachte man eigentlich, dass McLaren auch am Rennsonntag ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitzureden haben dürfte. Doch das Team der Stunde um Piastri und Norris erlebte in Spa einen rabenschwarzen Tag.

Ferrari entschied sich dennoch zunächst gegen eine Aufgabe, wohl weil man auf Regen und einen chaotischen Rennverlauf spekulierte, in dessen Folge es für Sainz vielleicht noch Punkte hätte geben können. Die nassen Bedingungen blieben aber aus, weshalb man sich nach etwas längerem Hin und Her doch noch entschied, das Auto abzustellen und die Komponenten zu schonen.

© getty

GP von Belgien, Verlierer des Rennens: Mercedes

Der dritte Platz von Hamilton in der Qualifikation ließ die Silberpfeile leise auf einen Podestplatz hoffen, wie schon in Ungarn war Mercedes im Vergleich zu Red Bull und Ferrari im Longrun aber zu langsam. Während es Hamilton zu keinem Zeitpunkt schaffte, in Schlagdistanz zu Leclerc zu kommen, hing Russell über weite Strecken im Mittelfeld fest.

Am Ende lesen sich P4 und P6 vielleicht gar nicht so schlecht, wie es herüberkommen mag. Für die Ansprüche von Mercedes - vor allem nach dem großen Update, das man in Monaco an den Start brachte - ist es aber viel zu wenig.

Man möchte fast meinen, dass sich die Silberpfeile auf ihrem Weg ein wenig verrannt haben. Egal, was man ausprobiert, nichts scheint so richtig zu klappen. Auch Teamchef Toto Wolff wirkt in seinen Interviews immer ratloser und hangelt sich mittlerweile von Durchhalteparole zu Durchhalteparole.