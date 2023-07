Beim Großen Preis von Belgien kommt es am heutigen Samstag zum Sprintrennen der Saison. SPOX begleitet das Spektakel in Spa im Liveticker.

Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. fahren heute um WM-Punkte. Der Sieger des Sprintrennens darf sich über acht Zähler freuen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, was auf der legendären Strecke in Spa passiert.

Formel 1 Spa: Sprintrennen beim GP von Belgien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wegen starken Regens während des Shootouts wird sich der Sprintstart um knapp eine halbe Stunde verzögern. Statt dem ursprünglich anvisierten Beginn von 16.30 Uhr soll es nun um 17.05 Uhr losgehen. Grund dafür ist die Regelung, dass zwischen Sprint-Qualifying und Sprintrennen immer mindestens viereinhalb Stunden liegen müssen.

Vor Beginn: Den ersten Schritt in diese Richtung ging der Niederländer am Vormittag im Sprint-Shootout. Im Qualifikationsrennen für den folgenden Sprint sicherte sich der amtierende Weltmeister den ersten Platz. Eine weitere Enttäuschung erlebte unterdessen Nico Hülkenberg, der wegen eines Fehlers der Boxencrew keine Zeit setzen konnte.

Vor Beginn: Im Gesamtklassement führt Max Verstappen mit großem Abstand auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Die beiden Red-Bull-Piloten trennen 110 Punkte. Heute könnte der Vorsprung weiter wachsen.

Vor Beginn: Nach dem Qualifying am Freitag steht heute das dritte Sprintrennen der Saison an. Weitere folgen in Katar, Brasilien und den USA.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Sprintrennen beim Großen Preis von Belgien. Los geht's um 16.30 Uhr.

Formel 1 Spa: Sprintrennen beim GP von Belgien heute im Liveticker - Sprint-Startaufstellung

Rang Fahrer 1 Max Verstappen 2 Oscar Piastri 3 Carlos Sainz 4 Charles Leclerc 5 Lando Norris 6 Pierre Gasly 7 Lewis Hamilton 8 Sergio Pérez 9 Esteban Ovon 10 George Russell 11 Daniel Ricciardo 12 Alexander Albon 13 Logan Sargeant 14 Lance Stroll 15 Fernando Alonso 16 Yuki Tsunoda 17 Valtteri Bottas 18 Kevin Magnussen 19 Guanyu Zhou 20 Nico Hülkenberg

Formel 1 Spa: Sprintrennen beim GP von Belgien heute live im TV und Livestream - die Infos

Grand Prix: Großer Preis von Belgien

Großer Preis von Belgien Sessions: Sprint-Shootout und Sprintrennen

Sprint-Shootout und Sprintrennen Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sprint-Shootout), 16.30 Uhr (Sprintrennen)

12.30 Uhr (Sprint-Shootout), 16.30 Uhr (Sprintrennen) Austragungsort: Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa

Region Wallonien, im Dreieck der Städte Stavelor, Malmedy und Spa TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, servustv.com (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Die Fahrerwertung nach 12 von 23* Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 281 2. Sergio Pérez (Red Bull) 171 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133 5. George Russell (Mercedes) 90 6. Carlos Sainz (Ferrari) 87 7. Charles Leclerc (Ferrari) 80 8. Lando Norris (McLaren) 60 9. Lance Stroll (Aston Martin) 45 10. Esteban Ocon (Alpine) 31 11. Oscar Piastri (McLaren) 27 12. Pierre Gasly (Alpine) 16 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.